Arsenal vs. Fulham se enfrentan en VIVO, EN DIRECTO y ONLINE desde el Estadio Craven Cottage en la jornada 20 de la Premier League. En busca de liderar el torneo, los ‘Gunners’ saldrán en busca de la victoria para cerrar el 2023 de la mejor manera posible. El partido comenzará a las 10:00 de la mañana (hora de Perú) y se transmitirá GRATIS a través de ESPN y STAR Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Sigue el minuto a minuto más completo, con todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Arsenal vs. Fulham: horarios y dónde ver el encuentro. (Vídeo: Arsenal).

Arsenal vs. Fulham: posibles alineaciones

Raya, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Jorginho, Rice, Odegaard, Martinelli, Saka y Gabriel Jesus. Fulham: Leno, Robinson, Basey, Adarabioyo, Tete, Iwobi, Cairney, Palhinha, Pereira, Reid y Rodrigo Muniz.