vs. juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 21 de la . Este duelo está pactado para el jueves 8 de enero desde las 3:00 p.m. (horario en Perú). Para seguir la transmisión de este partido, los fanáticos del fútbol inglés deben conectarse a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar, DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus y DGO. No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. Sigue todos los detalles aquí.

Arsenal vs. Liverpool por Premier League. (Video: Liverpool)
Arsenal vs. Liverpool por Premier League. (Video: Liverpool)

TAGS RELACIONADOS