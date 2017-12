Arsenal vs. Newcastle United se enfrentan este sábado 16 de diciembre por la jornada 18 de la Premier League inglesa. El partido se jugará en el Emirates Stadium desde las 10:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN. Los 'Gunners', tras dos empates consecutivos, no pueden tropezar más para no alejarse de los puestos de clasificación a torneos internacionales. Alexis Sánchez , la figura del equipo local, volverá a ser titular.

Luego de la goleada a BATE Borisov por la Europa League, el Arsenal no conoce de victorias: en las dos recientes jornadas de la liga empataron a un gol ante Southampton y sin goles ante el Bournemouth, resultados que, hoy, lo colocan en el séptimo puesto de la tabla con 30 puntos.

Arsenal vs. Newcastle United: horarios del partido País Hora México 9:00 a.m. Perú 10:00 a.m. Colombia 10:00 a.m. Ecuador 10:00 a.m. Venezuela 11:00 a.m. Bolivia 11:00 a.m. Paraguay 12:00 p.m. Chile 12:00 p.m. Uruguay 12:00 p.m. Argentina 12:00 p.m. España 4:00 p.m.

Previo al juego contra Newcastle United, el entrenador de Arsenal, Arsene Wenger, analizó el poderío en ataque, a propósito de la gran cantidad de remates en los tres últimos choques. Al final, solo consiguieron anotar en dos ocasiones.

"En este momento hay una diferencia entre los puntos que obtenemos y la dominación que tenemos en el juego. Por supuesto, se debe al hecho de que hemos jugado recientemente contra dos equipos que defendieron muy bien en casa", dijo Wenger en conferencia de prensa.

Esperando que Alexis Sánchez se reencuentre con el gol, Arsenal recibirá a Newcastle United (16° con 15 unidades), al que le ha ganado en las últimas nueve veces en las que se han enfrentado, tanto de local como de visita.

Arsenal vs. Newcastle United: probables alineaciones

Arsenal: Cech, Koscielny, Monreal, Bellerin, Kolasinac, Xhaka, Wilshere, Ozil, Iwobi, Sanchez, Lacazette.

Newcastle United: Karlow, Ledlin, Lejeune, Lascelles, Manquillo, Diame, Merino, Atsu, Ayoze, Ritchie, Gayle.