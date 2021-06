Kanté es el hombre de moda en Europa. Su importante contribución en el Chelsea para el título de la Champions League 2021 ha cautivado a todos. Lo mismo que su humildad. No se trata de una virtud que luce cada vez que llega una cámara a entrevistarlo, lo ha demostrado siempre. Y de ello puede dar fe el brasileño Felipe Saad, excompañero del volante francés en el Caen de la Segunda división del fútbol galo que ha enternecido a todos con una particular anécdota sobre N’Golo.

En entrevista con el sitio ‘UOL’ de Brasil, Saad reveló que recibió de Kanté una caja de bombones el día que lo invitó a su fiesta de cumpleaños. En un entorno de futbolistas, no es el regalo más idóneo. Cómo saberlo, si el crack del Chelsea nunca había asistido a celebraciones de este tipo.

“N’Golo Kanté es una de las personas con el corazón más grande que conocí, es un perfil que ya no existe en el futbol, por eso es muy querido entre los jugadores. Dentro del vestuario es como lo ves en la tele: tímido, con una sonrisa, casi nunca habla. Es un pozo de humildad”, declaró el jugador brasileño.

“Desde el principio, lo coloqué bajo mi ala. En septiembre del 2013 lo llamé para mi cumpleaños, la fiesta era chica, solo había dos o tres jugadores más y fue en un restaurante inglés. De repente llegó Kanté con una caja de bombones en la mano, todo avergonzado, se disculpó por el regalo y me dijo que no sabía qué regalar porque me dijo que ‘nunca antes lo habían invitado a un cumpleaños’”, agregó Saad.

Semejante anécdota demuestra una vez más la nobleza de Kanté desde los inicios de su carrera. Desde que llegó al fútbol profesional, el galo ha ganado la Premier League en dos oportunidades, una Europa League y la Copa del Mundo en 2018. La Champions ha agigantado su palmarés, pero la humildad sigue intacta.

