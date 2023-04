El Chelsea anunció el último domingo el despido de su entrenador, Graham Potter, tras la derrota contra el Aston Villa por 0-2, que dejó al conjunto de Stamford Bridge en la undécima posición de la Premier League y lejos de los puestos europeos. Tras cesar al técnico inglés, los altos mandos del cuadro londinense contactaron con Julian Nagelsmann, quien fue destituido del Bayern Munich hace apenas dos semanas. Las negociaciones empezaron de la mejor forma, hubo predisposición del DT alemán, pero las conversaciones siguen sin llegar a un buen puerto.

Según el reconocido periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, Nagelsmann ha puesto una clara condición al Chelsea para tomar el banquillo. Se trata nada menos que de un proyecto a largo plazo. El alemán quiere que se le garantice un trabajo por muchos años en la capital de Inglaterra.

En el verano europeo de 2021, Bayern Munich le prometió a Nagelsmann un proyecto de larga duración, exactamente cinco años. Sin embargo, el exentrenador del Leipzig fue destituido temporada y media después por la inconsistencia de su trabajo, tal como explicaron los altos mandos del cuadro muniqués.

Ahora, Nagelsmann no quiere pasar por la misma situación, por lo que exige un proyecto deportivo a largo plazo para firmar. Mientras el Chelsea deshoja margaritas para terminar de decidirse por el alemán, no descarta los nombres otros entrenadores: los españoles Luis Enrique y Ruben Amorím.

Luis Enrique y Amorím, las otras opciones del Chelsea para el banquillo.

En el caso del entrenador asturiano, este se ha mostrado interesado en llegar a la Premier League. De hecho, en medio de los rumores que lo colocan como el sucesor de Pep Guardiola en el Manchester City, el extécnico del Barcelona lanzó un claro guiño al planeta fútbol.

“Estoy influenciado porque me gustaría ir a trabajar allí. No iría a cualquier equipo, sino a alguno que pudiera hacer cosas importantes, lo que reduce mucho el número. No me hago muchas ilusiones, la verdad, porque hay muchos candidatos. ¿Que se alarga esto, que no llegan ofertas? Pues es lo que hay. Iría a un equipo con posibilidades, pero eso no significa que no vaya a trabajar en España”, apuntó en entrevista con SER Gijón.





¿Cómo va Chelsea en la temporada?





Eliminado de las dos copas inglesas y con el equipo en undécima posición liguera a doce puntos de la cuarta plaza, el Chelsea solo juega esta temporada por la Champions League, donde se mide al Real Madrid en los cuartos de final la próxima semana.





