Chelsea vs. Arsenal se enfrentarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este sábado 21 de octubre por la novena jornada de la Premier League. El partido se llevará a cabo en el Estadio Stamford Bridge. El partido está programado para arrancar desde las 11:30 a.m. (hora peruana). Será transmitido LIVE AHORA OFICIAL para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus y Sky Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.





Chelsea recordó uno de sus goles ante Arsenal. (Video: Twitter)





Chelsea vs. Arsenal: probables alineaciones

Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Thiago Silva, Levi Colwill, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Conor Gallagher, Enzo Fernández; Cole Palmer, Armando Broja, Raheem Sterling.

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel, Oleksandr Zinchenko; Kai Havertz, Declan Rice, Martin Odegaard; Eddie Nketiah, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli.





