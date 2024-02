Desde el Estadio Wembley, Chelsea y Liverpool se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV, este domingo 25 de febrero por la final de la Carabao Cup de Inglaterra. Solo uno de los equipos será campeón. Las acciones inician desde las 10:00 a.m. (hora peruana y dos horas más en Argentina). Cabe resaltar que la TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA será en señal de ESPN y STAR Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor. ¡No te lo puedes perder!

Chelsea luce su camiseta. (Video: Chelsea / X)

Chelsea vs. Liverpool: probables alineaciones

Chelsea: D. Petrovic; Malo Gusto, Disasi, Colwill, Ben Chilwell; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Cole Palmer, Gallagher, Raheem Sterling; Nicolas Jackson.

D. Petrovic; Malo Gusto, Disasi, Colwill, Ben Chilwell; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Cole Palmer, Gallagher, Raheem Sterling; Nicolas Jackson. Liverpool: C. Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Virgil van Dijk, Joe Gomez; Wataru Endo, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Harvey Elliott, Luis Díaz, Cody Gakpo.