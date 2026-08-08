Chelsea vs. Milan juegan EN VIVO y EN DIRECTO. ¿En qué canal ver la transmisión de este partido? El encuentro se podrá seguir a través de la señal de Claro Sports EN VIVO. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El partido se disputará este sábado 8 de agosto en el Gelora Bung Karno Madya Stadium y comenzará a las 7:00 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 6:00 a.m. en México; 9:00 a.m. en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile; y 2:00 p.m. en España.

Chelsea vs. Milan se enfrentan en amistoso internacional. (Video: Chelsea)
Chelsea vs. Milan se enfrentan en amistoso internacional. (Video: Chelsea)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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