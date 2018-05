El cariño entre Alex Ferguson y Cristiano Ronaldo es tan grande que lo primero que hizo el exentrenador inglés al despertar del coma, luego de una hemorragia cerebral, fue preguntar por el crack del Real Madrid y si podría verlo en la final de la Champions League en Kiev.



Según reporta este miércoles el diario 'The Sun', todavía convaleciente, el otrora entrenador del Manchester United solo quiso saber de fútbol. Preguntó a su hijo, entrenador del Doncaster, por cómo le había ido ante el Wigan.



Luego, dedicó sus momentos de lucidez para preguntar si podía estar en la final de la FA Cup. Le dijeron que no. Cómo última esperanza, siempre según fuentes del United, pidió viajar a Ucrania para ver a su "hijo" Cristiano Ronaldo luchando por otra Champions.



"A él le encantaría poder estar en el Madrid-Liverpool para ver en acción a Cristiano Ronaldo con el Madrid. Para Cristiano es como una figura paternal. Pero Sir Alex necesita mucho descanso y debe seguir las instrucciones de su médico para recuperarse plenamente”, aseguraron fuentes del Manchester United a 'The Sun'.