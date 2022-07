Cristiano Ronaldo ha marcado el día en la ventana de fichajes luego de que se revelara que le ha pedido a la directiva del Manchester United salir en este verano si a Old Trafford llega una oferta interesante. Lo anunció el diario inglés The Times en las primeras horas del sábado y luego lo ha confirmado el periodista italiano Fabrizio Romano. A través de sus redes sociales, el especialista del mercado de pases explicó que, si bien el delantero de 37 años aún no tiene acuerdo con ningún club, su representante, el portugués Jorge Mendes, ya mueve sus hilos.

Tal como había trascendido en la prensa inglesa, Fabrizio Romano afirmó que, en búsqueda de objetivos más ambiciosos que jugar la Europa League, Cristiano Ronaldo ha pedido salir para el 2022-23. El agente del portugués ha estudiado diversas opciones, pero aún no hay nada decidido.

“Cristiano Ronaldo le dijo a Manchester United que quiere irse este verano porque quiere más ambición. Man Utd. todavía tiene la esperanza de mantener a ‘CR7′, pero es consciente de la decisión. Cristiano no tiene acuerdo con ningún otro club. Mendes exploró opciones durante semanas y continuará”, publicó el italiano en Twitter.

Fabrizio Romando confirma que 'CR7' quiere salir de Manchester United.





Napoli se suma a la pelea por CR7





De acuerdo con información de The Athletic, el cuadro de la Serie A está interesado en la situación del goleador portugués de 37 años. De momento, se desconocen más detalles con respecto a si el club del sur de Italia se puso en contacto con la representación del capitán de la selección de Portugal, liderada por Jorge Mendes.

Los napolitanos perdieron a jugadores importantes en ofensiva como Lorenzo Insigne, quien se unirá a Toronto FC de la Major League Soccer. Mientras que Dries Mertens terminó contrato el último 30 de junio y no hay avances para una posible continuidad. Entonces, por ese lado, el entrenador Luciano Spalletti debe potenciar el equipo.

Cabe recordar que a Cristiano Ronaldo aún le queda una temporada de contrato con el Manchester United. Sin embargo, el luso quiere jugar por el resto de su carrera en la Champions League. Esta campaña, los ‘Red Devils’ se conformarán con la Europa League, luego de quedar en el sexto lugar de la tabla de la Premier del curso 2021-2022.





