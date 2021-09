La salud siempre por delante, y más si se trata de un ser tan importante como la madre. Cristiano Ronaldo ha hecho algunas revelaciones, aunque no de propia cuenta, sino a través del famoso presentador británico Piers Morgan, que este lunes ha contado en un largo texto para Daily Mail, algunos temas que trató con el futbolista luso hace un tiempo en Turín. Y uno de estos tiene que ver con la salud de su madre Dolores Aveiro, a quien le ha pedido no estar con él en sus partidos importantes.

Con el objetivo de evitar que el estrés y el nerviosismo que provocan algunos encuentros puedan terminar afectando seriamente a su salud, Cristiano le ha prohibido que esté en los estadios cuando él juega. Al menos en los partidos importantes.

“Ahora, Dolores se pone tan nerviosa al ver jugar a Cristiano que tuvo que prohibirle ir a los partidos importantes después de que se desmayara dos veces en el estadio, una de ellas partiéndose los dientes en la caída”, señala Morgan, que incluso recuerda las palabras que le dijo Cristiano, con el que asegura que habla semanalmente y con el que cenó en un prestigioso restaurante de Turín cuando todavía era jugador de la Juventus.

“Ahora no puede ver partidos importantes. Yo le digo: ‘Escucha, ya no tengo padre. No quiero perder a mi madre también, así que no vas a ver los cuartos de final, semifinales o finales’”.

“Trabajó duro para dar lo mejor de sí misma por sus hijos y especialmente por mí porque era el más joven de la familia. Sufrió para darme la oportunidad”, añade.

“Recuerdo cuando tenía 12 años y le dije que quería ir a Lisboa para jugar con el equipo juvenil del Sporting de Portugal. Ella me dijo: ‘Hijo, si es realmente lo que quieres, no voy a cortarte las piernas y detenerte. Puedes irte. Será difícil para mí dejarte pero vete. Sigue tus sueños’”, contó Piers Morgan con las palabras de Cristiano Ronaldo.

