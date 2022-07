Cristiano Ronaldo parce estar cada vez más cerca de despedirse de Manchester United. El delantero portugués ya habló con su agente Jorge Mendes y le explicó que su principal objetivo es disputar la próxima Champions League, algo que los ‘Red Devils’ no harán; por ello, quiere partir lo antes posible.

En Old Trafford ya empezaron los trabajos de pretemporada y ‘CR7′ no se presentó. El futbolista se ha declarado en ‘rebeldía’ y no asistirá a Carrington para realizar los trabajos, asegurando que se encuentra solucionando algunos asuntos familiares.

Cristiano se encuentra en Lisboa y, a pesar de que no entrenará con su club, él lo hizo por cuenta propia, concretamente en las dependencias de la Federación Portuguesa.

Según informó el periodista de SIC Noticias, Pedro Sepúlveda, el que ‘cazó' a Cristiano Ronaldo llegando a las instalaciones del equipo luso, para entrenar y no perder el ritmo.

Pese a la llegada de un entrenador de renombre, el neerlandés Erik Ten Hag, procedente del Ajax de Ámsterdam, Ronaldo, según la prensa europea, no piensa que el club pueda luchar al más alto nivel en un futuro inmediato.

Cristiano Ronaldo entrenó en Lisboa este lunes. (Captura: Twitter)

Chelsea toca la puerta de Cristiano

Según el reporte de este lunes de ‘The Athletic’, la entidad londinense “está considerando un movimiento para Cristiano Ronaldo en medio de que el delantero le informara al Manchester United que quiere dejar el club este verano si llega una oferta adecuada”.

Por lo pronto, se sabe que Manchester United no evalúa la salida del deportista de 37 años. Lo que sí es cierto, según la cita fuente, es que el mes pasado, se reunieron el copropietario de Chelsea, Todd Boehly, con el agente de ‘CR7′, Jorge Mendes, y en ese encuentro se tocó el tema del jugador.





