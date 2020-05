Cristiano Ronaldo, en Manchester United, fue entrenado por Alex Ferguson desde 2003 hasta su salida al Real Madrid en 2009. Con el director técnico escocés lo ganó todo a nivel local y también internacional ya que se llevó la Champions League, la primera en su carrera profesional.

Alex Ferguson siempre vio a Cristiano Ronaldo como el mejor jugador del mundo. Es más, su plan era tenerlo de vuelta en Manchester United y juntarlo con Gareth Bale, crack del Tottenham en ese entonces, pero que al no poder hacerlo optó por retirarse profesionalmente. Así lo reveló Patrice Evra, ex compañero de ‘CR7’ en Old Trafford.

“Recuerdo que dos semanas antes que Ferguson se retire (2013), la prensa ya empezaba a decir que iba a dejar de entrenar aunque él me dijo ‘no me voy a retirar nunca. Estaré aquí otros 10 años. Mi objetivo es juntar a Cristiano con Gareth Bale. Los necesito para ganar la Champions otra vez'”, fue lo que contó Evra en UTD Podcast.

¿Qué hubiese sido de Bale y Cristiano en el United?

Es más, el internacional con la Selección de Francia dijo que había hablado con el portugués para que regrese y que este había dado el sí, pero finalmente se quedó en la ‘Casa Blanca’, donde ganaría cuatro Copas de Europa más.

Asimismo, dio cuenta de qué le dijo Ferguson al vestuario del Manchester United cuando decidió retirarse. “Lo siento de veras. Hay gente que ha hablado de mi retirada incluso antes de que yo me lo dijera a mí mismo, es por eso que vieron tantas cámaras, pero tengo que hacerlo porque mi mujer me necesita”, apuntó el DT.

