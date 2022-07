Como bien sabemos, Leicester City brilló con grandes actuaciones durante la temporada 2015-16, las cuales llevaron al equipo a coronarse como el campeón de la Premier League. Asimismo, fueron varios los futbolistas que destacaron en el elenco inglés, entre ellos, el mediocampista Danny Drinkwater, quien disputó 35 partidos en el curso, sumando tres goles y brindando ocho asistencias. Sin embargo, tras alcanzar la gloria con los ‘Zorros’, su carrera tuvo un radical cambio luego de su fichaje al Chelsea.

Cabe resaltar que el futbolista también llegó a debutar con la Selección de Inglaterra. Por ello, un año después, el cuadro ‘Blue’ pagó la suma de 37,9 millones para hacerse con sus servicios. No obstante, desde ese momento, inició la ‘pesadilla azul’ del volante. Y es que con el conjunto londinense solo llegó a disputar 23 partidos y marcó un gol, terminando siendo cedido a Burnely (2019-20), Aston Villa (2020), Kasimpasa (2021) y Reading (2021-22).

Ahora, con 32 años de edad, el jugador se encuentra sin equipo a la espera de encontrar un nuevo destino. Eso sí, los duros momentos que vivió Drinkwater en estos últimos años fueron compartidos en una reciente entrevista con el medio ‘Sky Sports’.

“Desperdicié varios de mis mejores años. Ahora estoy aliviado [tras su salida del Chelsea]. No era una buena situación buena para mí ni para el club. Estoy enfadado por cómo me fue y por cómo me trataron”, fueron las primeras palabras del mediocampista para el rotativo inglés.

Además, el principio de toda esta agonía llegó cuando el técnico, Maurizio Sarri, le hizo saber que no contaba con él en el Chelsea, pero Drinkwater reconoce que llevaba sufriendo problemas de salud mental desde el 2019. “Murió mi abuela, falleció mi abuelo, perdi?a mi perro, a mi padre le diagnosticaron leucemia...”, reveló.

Del mismo modo, el futbolista confesó que estos duros golpes lo llevaron a tomar el camino equivocado. “Yo siempre dije: ‘Soy un tipo grande y fuerte, puedo lidiar con esto’... pero cometí un gran error. Conducía bajo los efectos del alcohol. Cuando el fútbol va bien, todo lo demás parece fácil, pero yo estaba perdido”, mencionó.

Eso sí, el mediocampista inglés comentó que encontró ayuda especializada en salud mental. “No pensé que estuviera deprimido, pero acudí al psicólogo y me alegro porque, si no lo hubiera hecho, no sé cómo me hubiera ido porque estaba sólo peleando y peleando... y no ayudaba a nadie”, finalizó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR