En las últimas horas, el nombre de Darwin Núñez estuvo en boca de todos, no por sus goles, sino debido a un incidente tras finalizar el partido contra Colombia en la semifinal de la Copa América 2024. Tras la eliminación de Uruguay del torneo, la situación se volvió tensa en el campo, culminando en una batalla campal entre hinchas colombianos y jugadores uruguayos, donde estuvieron involucrados Ronald Araújo, José María Giménez y Darwin Núñez. A este último se le vio muy enojado, llegando incluso a los golpes con un espectador, alegando que su esposa e hijos fueron agredidos. Ante esto, su club, Liverpool, no recibió bien que su delantero estuviera implicado en estos incidentes y se comunicó con la Federación Uruguaya de Fútbol (UFF) para esclarecer cómo ocurrieron los hechos en el Bank of America Stadium.

Según informes de ESPN, el Liverpool iniciará negociaciones urgentes con Darwin Núñez y la Federación Uruguaya de Fútbol (UFF) para esclarecer los eventos que llevaron al jugador a involucrarse físicamente con los seguidores colombianos después de la semifinal de la Copa América. El club de Anfield mostró gran preocupación al ver a su delantero en esta situación, y ante la posibilidad de una sanción, decidieron tomar medidas.





Tras este incidente significativo, los organizadores de la Copa América emitió un comunicado condenando enérgicamente los actos de violencia del último miércoles, que resultaron en la detención y agresión de varios aficionados. Como resultado, Núñez podría enfrentar una posible suspensión por parte de CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol. Esta sanción podría extenderse al ámbito del fútbol de clubes si la FIFA, como el organismo rector mundial, decide intervenir ante cualquier sanción impuesta por la confederación sudamericana.

La dirección del Liverpool se comunicará con Núñez lo más pronto posible, considerando la diferencia horaria entre el Reino Unido y los Estados Unidos. El objetivo principal es asegurarse del bienestar tanto de él como de su familia, además de intentar esclarecer los detalles del incidente en el que estuvo involucrado. Respecto al diálogo con la UFF, el club de la Premier League llevará a cabo esta conversación antes de tomar cualquier medida o hacer alguna declaración sobre la situación.

Actualmente, el jugador de 27 años y su equipo están en Estados Unidos, preparándose para disputar el partido por el tercer lugar contra Canadá en la Copa América 2024. Por otro lado, el Liverpool tiene programado viajar a Estados Unidos a finales de este mes para una serie de partidos de pretemporada bajo la dirección del nuevo entrenador Arne Slot, antes de iniciar su temporada en la Premier League visitando al Ipswich Town el 17 de agosto. Debido a su participación en el torneo, no se espera que Núñez forme parte de la gira del equipo inglés por USA.

Darwin Núñez consolando a su hijo tras la gresca en las tribunas del Bank of America Stadium. (Video: DSports)





José María Giménez explicó la reacción de Darwin Núñez

‘Josema’, visiblemente afectado por el incidente en las gradas, detalló cómo se desarrollaron los eventos que llevaron a los futbolistas de la selección uruguaya a reaccionar en defensa de sus familias. “Que los que organizan esto tengan más cuidado.Un cierto sector de la hinchada de Colombia hizo una avalancha donde estaban nuestros seres queridos. A niños recién nacidos. No había un policía. Esperemos que esto no pase más porque es un desastre”, apuntó el jugador de 29 años.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde se observa a Núñez liderando el enfrentamiento con los espectadores, seguido de varios jugadores del equipo uruguayo que se unieron a la situación. “Un desastre, nosotros ahí dando la cara por los nuestros. Ojalá que los que están organizando esto, tengan un poco más de cuidado con la gente, con la familia, con los alrededores del estadio, porque todos los partidos pasa lo mismo. Nuestras familias están sufriendo por culpa de dos o tres que se toman unos traguitos de alcohol y no saben tomar, que se comportan como unos niños y no se comportan en forma decente. Es un desastre”, aseveró el capitán uruguayo.

Sin embargo, su enojo no terminó y continuó expresándose. Tras abordar el incidente entre los hinchas y sus compañeros, ‘Josema’ se despidió con una frase directa dirigida a los organizadores de la Copa América, destacando que en ningún momento se implementaron medidas de seguridad adecuadas. “Espero que la gente que se encarga de esto deje de tomar whisky y se haga a cargo”.

Enfrentamiento entre jugadores de Uruguay vs hinchas de Colombia tras finalizar el partido de la Copa América 2024. (Vídeo: FOX SPORTS).





