Durante la noche del último miércoles, lo que parecía que iba ser el final de un partido de fútbol para definir a uno de los finalistas de la Copa América 2024, terminó en una gresca con golpes en las tribunas del Bank of America Stadium y tardía intervención de los agentes de seguridad. Para esclarecer el asunto y dar luces de cómo se originó este conflicto entre los jugadores de la Selección de Uruguay e hinchas colombianos, Luis Gómez, suegro de Maximiliano Araújo, conversó con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva y relató escena por escena todo lo que él y sus familiares tuvieron que vivir en esos instantes de mucha incertidumbre.

‘Maxi’ Araújo, uno de los jugadores que fue titular en la derrota por 1-0 de Uruguay ante Colombia, tuvo a su pareja y a su suegro en uno de los epicentros de lo que sucedió en el recinto estadounidense. En primera instancia, Luis Gómez comentó que los ánimos estaban caldeados desde mucho antes de que comenzara el compromiso, pues recibieron insultos durante el trayecto con el autobús. Ya tras el pitazo final, las cosas se salieron de control y su hija fue una de las primeras afectadas.

“Desde que llegamos, en los omnibuses nos estaban agrediendo verbalmente, con cánticos. Iban mujeres y niños. Llegamos al estadio y seguían los insultos. Llegó un momento en donde se armó una escaramuza a tres filas detrás de nosotros, en la avalancha que hicieron le pegaron a mujeres y a los niños. Había una señora con un niño, le pegaron. Mi hija la vio y fue a ayudarla. En eso le pegan a mi hija. A nosotros los uruguayos no nos corre agua por las venas”, comentó al respecto.

En esa misma línea, el suegro de ‘Maxi’ criticó los comentarios de mucha gente que solo vio la parte de la pelea que se hizo viral, sin conocer los pormenores que hubo detrás y el riesgo al que estuvieron expuestos en todo momento. “Fue feo, también a los compañeros. Estábamos todo ahí, no está bueno lo que pasó, porque se hizo viral. No saben todo lo que pasamos nosotros en el estadio. Yo tengo compañeros que estaban en la tribuna de arriba, que tuvieron que aguantar más hasta que ya no dio más”, agregó.

A Luis Gómez también se le pudo ver defendiendo a Darwin Núñez, otro de los jugadores que intentó meterse a las tribunas para proteger a su familia. Justo cuando el delantero del Liverpool fue impactado por un hincha colombiano, él apareció cerca para intentar protegerlo. “Se puso muy fea esa parte porque era una locura. También mi hijo y mi señora estábamos todos cerquita de Darwin, tuvimos que darle una mano. Éramos poquitos, una situación feísima”, acotó.

En concordancia con lo expuesto por José María Giménez, capitán de Uruguay, Gómez aseveró que hubo mucha gente pasada de copas y eso exacerbó los ánimos tras el final del compromiso. “Un 90 % de gente tomando, era impresionante. Hasta que se generó el incidente, no había nadie, solo personas que nos estaban mirando desde la cancha. Luego recibimos agresiones por parte de la policía. A mí me agarraron entre tres y me ayudó mi hija, mi señora, para que no me llevaran. Como pude me zafé”, sentenció.

Por otro lado, si bien la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no se ha manifestado tras lo sucedido, sí lo hizo la CONMEBOL a través de sus medios oficiales. Sin citar explícitamente lo ocurrido, el máximo ente rector del fútbol sudamericano condenó cualquier acto de violencia que afecte el normal desarrollo de un evento de esta magnitud, e instó a los hinchas que alienten con pasión y sin llegar a los límites extremistas que pudimos ver.

“La CONMEBOL condena enérgicamente cualquier acto de violencia que afecte al fútbol. Nuestra labor parte de la convicción de que el fútbol nos conecta y nos une, a través de sus valores positivos. No hay lugar para la intolerancia y la violencia dentro y fuera de la cancha. Invitamos a todos en los días que quedan a volcar toda la pasión en alentar a sus selecciones y tener una fiesta inolvidable”, se lee en un comunicado.





¿Qué se le viene a Uruguay?

Uruguay volverá a tener actividad este fin de semana, cuando enfrente a Canadá por el enfrentamiento para definir al tercer lugar a la Copa América 2024. Dicho compromiso está programado para el sábado 13 de julio desde las 7:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Uruguay), se disputará en el Bank of America Stadium y será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y en su versión de streaming en la plataforma de DGO.





