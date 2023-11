Este sábado, la Premier League nos regaló un partidazo: Manchester City vs. Liverpool en el Etihad Stadium. El duelo terminó 1-1 tras los goles de Erling Haaland y Alexander-Arnold. Sin embargo, los se llevaron todos los flashes fueron Darwin Núñez y Pep Guardiola, quienes protagonizaron un tenso cruce tras el pitazo final. ¿Qué pasó? Luego de que el DT español saludara a Jürgen Klopp, se acercó el delantero uruguayo para reclamarle. El alemán tuvo que abrazarlo y alejarlo del técnico ‘citizen’.

El fútbol pasó a segundo plano cuando, tras el saludo de los estrategas, apareció el ‘charrúa’ para recriminarle algo al exentrenador del FC Barcelona. Josep intentó explicarle, pero todo terminó con caras largas y con Klopp llevándose a Núñez como si fuese un adolescente. Inmediatamente los colaboradores se metieron en la conversación.

Unos momentos después, en conferencia de prensa, Guardiola se pronunció sobre el altercado y destacó que no fue algo importante. “No pasó nada”, apuntó el técnico del City. “Él es más fuerte que yo. Escucha, no, eso no es frustración”, dijo a los medios de comunicación en tono de broma para no darle más trascendencia a la situación.

El exentrenador del Borussia Dortmund, por su parte, dejó de lado las controversias y señaló: “Realmente creo que no es nada que no esté ya resuelto. Son emociones. Pep quiere ganar y nosotros queremos ganar. Ninguno de los dos ganó, así que obviamente nadie está realmente contento y ese día pueden suceder estas cosas.

Según los medios internacionales, el enojo de Núñez puede ser porque, en el último compromiso entre el Manchester City y Liverpool, que quedó 3-2 a favor de los ‘citizens’ por la EFL Cup, Pep gritó el gol decisivo con mucha emoción, justo cuando el uruguayo pasaba por su lado. Hubo un cruce de miradas, y se puede entender como una provocación del DT.

Pep Guardiola y Darwin Núñez tuvieron un cruce tras el City vs. Liverpool. (Foto: Getty Images)

Manchester City vs. Liverpool: lo que se les viene

El vigente campeón camina a paso firme y, por ahora, se ubica en la segunda posición de la Premier League, con 29 puntos en trece fechas disputadas. El equipo de Pep Guardiola es una verdadera máquina: acumula nueve victorias, dos empates y dos derrotas. Asimismo, anotó 33 goles y recibió 13 anotaciones. Su próximo partido será este martes 28 de noviembre ante RB Leipzig por la quinta fecha del Grupo G de la Champions League.

En la tercera posición de la Premier se ubica el Liverpool de Jürgen Klopp, con 28 puntos en trece partidos jugados. El conjunto ‘red’ tiene ocho victorias, cuatro empates y una derrota. Además, marcó 28 goles y recibió once anotaciones. Su próximo compromiso será este jueves 30 de noviembre, cuando enfrente a LASK por la quinta jornada del Grupo E de la UEFA Europa League.





