Declan Rice es uno de los centrocampistas que se encuentra en la moda de la Premier League. A sus 23 años, el jugador de West Ham tiene 30 partidos disputados, cuatro goles y una cantidad mayor de asistencias que lo colocan entre las ‘perlas’ del torneo. Además, ya es uno de los habituales convocados en la Selección de Inglaterra. Esta vez habló con la prensa y se refirió a su futuro.

“Yo, como aficionado al fútbol, y también como jugador, quiero ganar lo mejor. Quiero ganar la Premier League, quiero levantar ese trofeo”, aseguró el joven jugador de West Ham que es pretendido por varios clubes de Europa pero parece querer quedarse en su país.

Respecto a su futuro, mostró cierta ambición porque quiere tener título a nivel profesional: “Creo que el principal para mí, y siempre lo he dicho, es que no quiero tener una carrera en la que no haya ganado nada. Crecí de niño y vi a todos estos grandes jugadores ganar los grandes trofeos, como tú (Neville, el entrevistador), que ganó la Premier League tantas veces y la Champions League”.

“También quiero ganar la Liga de Campeones. Quiero ganar la Copa FA y la Copa de la Liga, incluso cosas con Inglaterra. Quiero ganarlo todo. Como futbolista, si no tienes esa ambición no sé para qué juegas. Son los mejores momentos de tu vida cuando ganas ese tipo de trofeos. Quiero tener esas experiencias de ganar trofeos y ser lo mejor que pueda”, sentenció.

Declan Rice es del interés de todos los grandes en Inglaterra. En la prensa británica, ya ha sonado para Manchester City, Chelsea, Manchester United o Newcastle. A priori, los de Guardiola están más centrados en la búsqueda de un delantero y ya apostaron por el otro gran talento de la Premier: Grealish.





