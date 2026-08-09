¿Dónde se vio Manchester City vs. Atlético de Madrid? El cuadro inglés y el conjunto español se midieron este domingo 9 de agosto por un amistoso internacional. El compromiso se disputó en el Seoul World Cup Stadium, en Corea del Sur, y comenzó a las 6:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del encuentro estuvo disponible a través de Disney Plus y Movistar Plus. No te pierdas este partidazo de preparación.

¿Dónde ver Manchester City vs. Atlético de Madrid en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el amistoso entre Manchester City y Atlético de Madrid a través de Disney Plus. Asimismo, el encuentro estará disponible por Movistar Plus para quienes cuenten con este servicio.

¿Dónde ver Manchester City vs. Atlético de Madrid en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse a través de Disney Plus. Los aficionados también podrán consultar la disponibilidad de la transmisión mediante Movistar Plus.

¿Dónde ver Manchester City vs. Atlético de Madrid en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso entre Manchester City y Atlético de Madrid a través de Disney Plus. Asimismo, Movistar Plus ofrecerá la transmisión para sus usuarios, de acuerdo con la disponibilidad del servicio.

¿Dónde ver Manchester City vs. Atlético de Madrid en Ecuador?

En Ecuador, los seguidores podrán disfrutar del amistoso internacional a través de Disney Plus. Además, la transmisión estará disponible mediante Movistar Plus donde el servicio cuente con los derechos correspondientes.

¿Dónde ver Manchester City vs. Atlético de Madrid en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro entre Manchester City y Atlético de Madrid a través de Disney Plus. Asimismo, podrán consultar la disponibilidad de la señal mediante Movistar Plus.

¿Dónde ver Manchester City vs. Atlético de Madrid en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de Movistar Plus. Los aficionados también podrán acceder a la transmisión mediante Disney Plus, dependiendo de la disponibilidad de los derechos en el país.

¿Dónde ver Manchester City vs. Atlético de Madrid en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de Disney Plus. Asimismo, podrán consultar la disponibilidad de la transmisión mediante Movistar Plus.

¿Dónde ver Manchester City vs. Atlético de Madrid en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse a través de Disney Plus. Además, los usuarios podrán consultar la disponibilidad de la transmisión mediante Movistar Plus.

¿Dónde ver Manchester City vs. Atlético de Madrid en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido entre Manchester City y Atlético de Madrid a través de Disney Plus. Asimismo, la transmisión podrá estar disponible mediante Movistar Plus, según los derechos correspondientes.

Manchester City vs. Atlético de Madrid se enfrentan en amistoso internacional. (Video: Manchester City)