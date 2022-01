Si no lo ves, no lo crees. Emiliano Martínez, portero argentino del Aston Villa, protagonizó un increíble error para el 1-0 a favor del Manchester United en el marco de la vigesimosegunda jornada de la Premier League. El popular ‘Dibu’ no estuvo firme en el área chica y Bruno Fernandes aprovechó un desconcierto en la barrera para poner el 1-0 parcial en Villa Park.

Justo cuando todo hacía indicar que veríamos un partido sin goles en el arranque, Bruno Fernandes dijo presente en campo de los ‘Villanos’ para anotar el primero del United a los 6 minutos. Favorecido por un espantoso error del ‘Dibu’ Martínez, el volante portugués se lució con una gran definición de tiro libre para batir las redes del guardameta argentino.

La previa del partido

Tras verse las caras en la tercera ronda de la FA Cup, Manchester United y Aston Villa se volverán a enfrentar, esta vez en una nueva fecha de la liga inglesa. El lunes, los ‘Red Devils’ hicieron respetar su casa y derrotaron 1-0 a los ‘Villanos’, gracias al gol del escocés Scott McTominay. Con ello, el cuadro rojo avanzó de ronda en el certamen de clubes más antiguo del mundo.

En ese compromiso, Cristiano Ronaldo estuvo ausente debido a problemas físicos. No obstante, para el encuentro por la Premier League, el luso ya estaría listo para reaparecer. Manchester United, en el campeonato doméstico, viene de perder 1-0 a manos de Wolverhampton, y marcha en el séptimo casillero con 31 puntos, a 22 del líder Manchester City.

Al frente estará Aston Villa (14° con 22 unidades), que tiene en su plantel al argentino Emiliano Martínez y que acaba de incorporar al brasileño Philippe Coutinho en el presente mercado de pases del invierno europeo. El debut del sudamericano, pese a las ansias de los hinchas de Aston Villa, no es seguro que sea frente a Cristiano Ronaldo y compañía.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.