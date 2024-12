El domingo 1 de diciembre no significó el mejor inicio de mes para Emiliano Martínez. El portero argentino fue protagonista en la caída de Aston Villa vs. Chelsea (por 3-0 en la Premier League), pero no precisamente de manera positiva: cometió distintos errores y terminó lesionado al final del primer tiempo. El ‘Dibu’ estará alejado de los terrenos de juego y se confirmó el diagnóstico de una evidente lesión: una fractura en uno de los dedos de la mano izquierda.

A la espera del parte médico oficial, el guardameta tiene una fractura en uno de los dedos de la mano izquierda. Todo se generó cuando el arquero argentino pretendió salir jugando con su compañero Ezri Konsa Ngoyo, pero la pelota fue interceptada por Nico Jackson y Martínez tuvo que salir de apuro para tirarse y atrapar el balón.

Si bien el ‘Dibu’ logró reponerse, se lanzó enseguida para embolsar la pelota, fue en ese momento que el delantero rival le pisó involuntariamente la mano izquierda. Y ahí se generó la fractura. De todas formas, el cambió lo habría pedido porque también sentía un fuerte dolor en la cintura.

De inmediato, se dio la conversación entre Martínez y Jackson quienes entendieron que la acción fue parte del juego por una pelota dividida, dejando de lado una posible mala intención por parte del delantero. El entrenador Unai Emery había dicho en el vestuario, no bien terminado el partido, que era demasiado pronto para saber el alcance de la lesión; sin embargo, se pudo conocer que no es mal de gravedad y estará alejado solo algunas semanas.

Con esta información, disminuye la preocupación de la Selección de Argentina y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni están expectantes al tiempo de recuperación. Además, se encuentran a la expectativa del próximo parte médico oficial del club de la Premier League, teniendo en cuenta que el próximo partido de la Argentina será recién el 19 de marzo de 2025, ante Uruguay, en Montevideo, por las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Emiliano Martínez salió lesionado en Aston Villa vs. Chelsea. (Foto: Getty Images)

La terrible actuación de Martínez ante Chelsea

La lesión que sufrió no fue el único pasaje negativo en el partido de Emiliano Martínez. El ‘Dibu’ sufrió un pisotón producto de un error por rebote; sin embargo, el fallo más clave fue un tiro libre adentro del área que cedió a su rival por agarrar la pelota con las manos, luego de recibir un pase en corto de su compañero.

Ya en el primer gol -convertido por Jackson- tuvo una tardía respuesta al remate del senegalés que pegó en el primer palo y se metió. Después no tuvo responsabilidad en el tanto de Enzo Fernández y, a poco de terminar la etapa inicial, hizo el gestos al banco de suplentes para pedir ser reemplazado.





