Se agotan las esperanzas: Inglaterra no buscará más a Emiliano Sala

Se dio por terminada la búsqueda luego de más 72 de rastreo del futbolista argentino. La policía de Guernsey en Inglaterra desactivó la búsqueda del avión de Emiliano Sala , quien se encuentra desaparecido junto al piloto en el Canal de La Mancha. Como se recuerda, el atacante partía rumbo a Cardiff para incorporarse a su nuevo club, aunque el destino final no pudo ser el esperado: comienzan a agotarse las esperanzas de encontrarlo con vida.



La policía de Guernsey, en Inglaterra, dijo el jueves que puso fin a la búsqueda del futbolista argentino Emiliano Sala, quien desapareció hace tres días en el Canal de la Mancha, agregando que las probabilidades de supervivencia en esta etapa son extremadamente remotas.



"Los familiares más cercanos han sido informados de este desarrollo y mis pensamientos están con la familia del piloto y el pasajero en estos momentos difíciles", dijo en un comunicado David Barker, máxima autoridad del puerto de Guernsey.



Por otro lado, el Cardiff City no verá ampliado el plazo en el mercado de fichajes para poder incorporar a más jugadores, pese a la reciente desaparición de su fichaje estrella en la ventana invernal, el argentino Emiliano Sala.



El director ejecutivo del equipo, Ken Choo, dijo este jueves a la cadena de radio Talksport que la Premier no hará una excepción con ellos y no les permitirá fichar jugadores una vez que se acabe el período de incorporaciones el próximo 31 de enero.



"Tenemos ocho días y no sabemos cómo lidiar con este escenario", reconoció el directivo.



Sala, de 28 años, firmó la semana pasada por el Cardiff por un montante de 17 millones de euros, récord para la institución galesa.



Sin embargo, cuando volvía de Nantes, tras despedirse de sus excompañeros, la avioneta que le transportaba a él y a un piloto, desapareció cuando sobrevolaba el Canal de la Mancha.



Se desconocen las causas de la desaparición, en tanto que los servicios de búsqueda continúan investigando las aguas entre el Reino Unido y Francia buscando algún rastro de la aeronave perdida.