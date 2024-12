En los últimos años, la Selección Peruana expandió sus horizontes y decidió convocar a futbolistas no nacidos en el Perú. Este grupo de jugadores fue expandiéndose poco a poco, teniendo caso como el de Oliver Sonne o Gianluca Lapadula en la escuadra nacional de mayores. A su vez, también hay algunos casos en menores. Alexander Robertson es otro de los nombres que está en el radar y, a pesar que ha sido convocado por Australia, no realizó su debut oficial. Por esta razón, sigue siendo elegible para Perú. Además, este domingo parece haber soltando un nuevo ‘guiño’: posó con una camiseta de la Bicolor.

Desde Cardiff City impulsan el apego con el hincha del equipo realizando visitas de los jugadores para poder compartir un ameno momento. En esta ocasión, el elegido fue Alexander Robertson para encontrarse con Marcus y Theo, padre e hijo que pertenecen a los socios del club.

En su llegada, el volante portaba un balón autografiado junto a las camisetas que iban a obsequiar a los ganadores de eta ocasión. Tras entrar al domicilio, fue recibido por los protagonistas y algunos integrantes de la familia que se encontraban en el lugar. Al momento de tomarse las fotos ocurrió algo inesperado: recibió una camiseta de la Selección Peruana que tenía el número 9 en el estampado.

Con una sonrisa en el rostro, Robertson la portó junto a uno de los socios. Luego de un pequeño espacio de conversación, se retiró. Sin embargo, esta acción dejó mucho que pensar, teniendo en cuenta que Robertson se alejó de la Selección de Australia (su país natal) por problemas con el comando técnico.

En varias ocasiones, dejó claro que su prioridad estaba en su club y no en la selección australiana, especialmente al señalar que quería ayudar a Cardiff City a mejorar su situación en la parte baja de la Championship. “Mi prioridad estaba con mi club, no con la selección australiana”, declaró en su momento. Las palabras no fueron bien recibidas por los ‘Socceroos’, que comenzaron a marginarlo y, en la última fecha FIFA de noviembre, el jugador no ha recibido ninguna convocatoria.

¿Por qué Robertson no ha sido convocado en Australia?

En un principio, la razón de la exclusión de Robertson de las convocatorias de Australia se relacionó con problemas burocráticos con la FIFA, que aún no lo consideraban elegible para representar oficialmente al equipo; no obstante, su situación quedó aún más complicada, ya que el jugador tiene varias opciones internacionales debido a sus raíces. Además de Australia, el futbolista es elegible para jugar con Perú, Escocia e Inglaterra, aunque inicialmente su prioridad era representar a la selección inglesa.

Pese a su interés en jugar con Inglaterra, Robertson se dio cuenta de que tenía menos posibilidades de ser convocado, lo que lo llevó a optar por representar a Australia, pero con su relación con los ‘Socceroos’ ahora en punto muerto y con escasas probabilidades de ser llamado por Inglaterra, el mediocampista considera a Perú y Escocia como sus principales opciones para su futuro internacional.

La situación de Alexander Robertson sigue siendo incierta, pero su posibilidad de jugar con Perú se ha abierto nuevamente, especialmente si las conversaciones con la selección australiana no se resuelven. Esto dejaría a la Bicolor como una alternativa atractiva para el futbolista, quien podría finalmente representar a su país de origen de su madre.





