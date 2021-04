En la historia de la Premier League, miles de fanáticos recuerdan uno de los episodios que se vivió en el duelo entre Crystal Palace y Manchester United en 1995. Como bien sabemos, uno de los asistentes al partido insultó a Eric Cantona, quien no dudó en saltar la valla publicitaria y propinarle una patada que quedó grabada en imágenes que hasta el día de hoy son virales.

Eso sí, el francés fue sancionado con casi un año sin jugar ningún partido en toda competencia europea. Sin embargo, 26 años después a través del documental ‘The United Way’, el exfutbolista reveló que sigue sin estar arrepentido de aquella acción. “Fui insultado miles de veces y nunca reaccioné, pero a veces uno es frágil”, afirmó.

En aquella ocasión, Cantona estaba llevando un partido tranquilo. Sin embargo, el francés no aguantó los insultos del aficionado, por lo que el entrevistador en ‘Fourfourtwo’ le preguntó que hubiera pasado si este no hubiera perdido el equilibrio al momento de dar la patada. “Se equivoca, caí de pie. Y por ello fui a darle un puñetazo, pero no le di lo bastante fuerte. Debería haberle pegado más duro”, dijo.

Además, Cantona reveló como afectó este episodio a su carrera futbolística cuando jugaba en el Manchester United. “Solo me arrepiento de no haberle pateado aún más fuerte. Fui sancionado sin jugar nueve meses. Me usaron para dar ejemplo”, agregó el francés.

Recordemos que todo el ‘boom’ de aquella acción se hizo viral mediante una foto que el propio Cantona explicó: “Era un amistoso, pero el fotógrafo estaba encima de un árbol fuera y sacó la foto. Por desgracia, no se cayó. Al día siguiente estaba en los periódicos y la FA quería expulsarme aún más meses”.

Por último, Cantona recalcó la buena relación que tuvo con Sir Alex Ferguson, entrenador en ese entonces del Manchester United. “Él supo encontrar las palabras correctas. Me quiso y me respetó siempre. Como un padre”, finalizó.





