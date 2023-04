Erling Braut Haaland es el delantero de moda, uno de los mejores del mundo. Con sus goles, ha metido al Manchester City nuevamente a unas semifinales de Champions y en la Premier League sigue en la pelea por el título. Sin lugar a dudas, el ‘Cyborg’ es la figura del equipo. No obstante, Josep Guardiola no está del todo contento con él. Al menos, eso es lo que asegura El Chiringuito este viernes. De acuerdo a información del programa deportivo de la TV española, el estilo de juego del futbolista nórdico no es de la predilección del preparador catalán.

Según comentó José Álvarez en El Chiringuito, Haaland no es el tipo de delantero que guste a Guardiola. Entre otras cosas, Pep cree que el noruego no sabe asociarse y tampoco baja a recibir la pelota. Sin embargo, el técnico catalán ha tenido que ‘tragarse’ las críticas porque el ‘9′ es una auténtica ‘máquina’ de goles.

“A Guardiola no le gusta Haaland. No es asociativo, no baja a recibir, no cae a banda... No es su tipo de delantero. Es la primera vez que veo a Guardiola adaptándose a un equipo. Él siempre ha cogido un equipo y ha dicho a los futbolistas: ‘Tú vas a jugar ahí y si no, te piras’”, ha señalado José Álvarez.

“Lo ha hecho muchas veces, pero con Haaland ha tenido que tragar, obviamente, porque es una máquina de hacer goles. A Guardiola no le encaja Haaland y es verdad que ha tenido que cambiar su manera de jugar porque Haaland toca diez balones por partido y no es de los que baja a recibir y se asocia con sus compañeros”, agregó el reportero de El Chiringuito.

Y Real Madrid anda tras sus pasos





Mientras en España hablan de problemas entre Haaland y Pep, por otro lado, se comenta que el Real Madrid ha reactivado el interés en el noruego. Y para que el fichaje se haga una realidad, se dibujan dos escenarios en el Santiago Bernabéu.

El primero, según el diario AS, es que el City no logre levantar la Liga de Campeones, para intentar seducirlo e intentar que pegue el salto al equipo más ganador de la historia del certamen.

El otro escenario es que triunfe plenamente en los ‘Citizens’, ganando la Champions e incluso, el Balón de Oro. Así, una vez satisfecha esa voracidad, la opción de cumplir su sueño de vestir de blanco sería más sencilla y en España lo esperarían con los brazos abiertos.





