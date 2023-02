Los números en el fútbol hablan por sí solos y si queremos determinar cómo le está yendo a Erling Haaland en su primera temporada en la Premier League, solo basta con revisarlos de reojo: en 20 partidos disputados –de los cuales fue titular en 19–, ya ha marcado 25 goles y ha servido 3 asistencias. O sea, ha participado directamente en 28 anotaciones en menor cantidad de compromisos. Entonces, pues, ¿cabría el cuestionamiento sobre si llegar al Manchester City fue una buena decisión o no para su carrera? Al parecer para Jamie Carragher sí.

Por si fuera poco, si contabilizamos todas las competiciones en las que han jugado los ‘Citizens’, el ‘Cyborg’ lleva 31 tantos en 28 partidos. Bueno, al parecer para el exfutbolista dichos registros no son suficientes, pues tras la reciente derrota ante el Tottenham hizo un breve análisis del presente del noruego y llegó a la conclusión que no le ha hecho bien a su juego llegar al equipo que dirige Pep Guardiola.

El exdefensor del Liverpool considera que la llegada de Haaland al City no solo ha repercutido negativamente en las capacidades del delantero, sino también en el funcionamiento colectivo del equipo. Según sus recientes declaraciones en ‘Sky Sports’, el juego que propone Pep termina siendo contraproducente para el estilo de donde venía el noruego, quien llegó proveniente del Borussia Dortmund.

“Sé que eso no ocurre tan a menudo con la forma de jugar del City. Viene de una liga, la del Borussia Dortmund, en la que se juega al contragolpe, de extremo a extremo, y se veía esa velocidad endiablada. Aquí no se ve. Puede que haya elegido el club equivocado para sacar lo mejor de él”, aseguró el exjugador de los ‘Reds’.

“Ha marcado 25 goles en la Premier League. El Manchester City como equipo ha marcado la misma cantidad de goles, pero ha encajado más y es mucho más fácil de contraatacar”, explica Carragher, dando a entender que, al no encajar Haaland en el estilo que pregonan los ‘Citizens’, ahora son más endebles defensivamente.

“Creo que esta temporada, cuando ha marcado sus goles, sólo hemos visto el 60% de Haaland. Son un equipo diferente y un equipo inferior con Haaland en el equipo, pero de nuevo no es culpa suya. El City, como equipo, no jugará al fútbol de extremo a extremo, no es el estilo de Guardiola. Sus jugadores no tienen la energía o la potencia o el ritmo para jugar de extremo a extremo”, puntualizó.

Haaland fue uno de los señalados en la derrota del City ante el Tottenham. (Foto: Getty Images)

Problemas para el Manchester City

Este fin de semana al Manchester City se le escapó una inmejorable oportunidad de acercarse al Arsenal tras caer ante el Tottenham por 1-0. Sin embargo, por estas horas los temas deportivos han quedado al margen y la única preocupación que hay en el Etihad Stadium es la que acaba de originarse este lunes: a través de un comunicado. la Premier League acusa a los ‘Citizens’ de romper múltiples normas financieras entre 2009-2018.

“(...) de acuerdo con la Regla W.82.1 de la Premier League, la Premier League confirma que ha remitido hoy una serie de supuestas infracciones de las Reglas de la Premier League por parte del Manchester City Football Club a una Comisión en virtud de la Regla W.3.4 de la Premier League”, se puede leer en el anuncio que acaba de hacer el torneo a través de su página web oficial.

Estas acusaciones hacia el Manchester City no han surgido de la noche a la mañana, pues los vienen investigando desde el 2019 y, según dicha información, su primera infracción financiera data de la temporada 2009/10. Desde que comenzaron los análisis de las pruebas en contra del elenco ‘celeste’, la Premier League ha recogido más de 100 cargos de incumplimientos de las reglas del torneo.

Lo que sigue ahora es que la Premier League demuestre la culpabilidad del Manchester City en este caso. La prensa inglesa ha sido dura y no descarta que, tal como sucedió recientemente con la Juventus en la Serie A, el equipo de Pep Guardiola pierda puntos en esta temporada. Hay dos posibilidades reales dentro de las sanciones que hay en carpeta, señala el periodista británico Martyn Ziegler: la multa económica o la posible expulsión de la competición. Veremos en qué termina esta nueva novela.





