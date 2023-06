Manchester City juega uno de los partidos más importantes de la temporada este 10 de junio: final de Champions League ante Inter de Milan. ‘Los Citizens’ van por el triplete (ya ganaron Premier League y FA Cup) con Erling Haaland como principal carta en ataque con 52 goles en 52 partidos. En relación a este partido, el futbolista se animó a dar su postura en conferencia de prensa.

“Estamos a un paso de hacer historia. Ganar la Champions League es un sueño y haré todo lo que pueda para ello”, manifestó Erling Haaland, durante el ‘Media Day’ de Manchester City, previo la final de Estambul ante Inter de Milan. Cabe resaltar que se llevó el premio a mejor jugador de la temporada en Premier League, tras su magnífica temporada en el ‘Viejo Continente’.

En los últimos siete partidos, Haaland solo ha marcado un gol; sin embargo, los números de la temporada (tiene 52) sirven como mayor respaldo para volverlo un jugador peligroso. Además, es uno de los titulares indiscutibles de Pep Guardiola, DT del City.

“Sin mí, este equipo ha ganado todo menos la Champions, vine en parte por eso. Ha sido la mejor temporada de mi carrera. No pienso en eso. Puedes pensar que he hecho 52 goles o que he marcado 1 en 7. No me importa mucho”, agregó el futbolista.

Por último, Erling evitó valorizarse como uno de los mejores: “No me siento el jugador más valioso del mundo”. El noruego tiene contrato hasta el año 2027 con Manchester City, pero hay clubes como Real Madrid que han buscado alguna forma de tenerlo entre sus filas.

El noruego Erling Haaland ganó la Bota de Oro 2022-23. (Foto: Manchester City)









Manchester City va por el triplete

Para cerrar con broche de oro esta temporada, Manchester City enfrenta al Inter de Milán este sábado 10 de junio por la final de la UEFA Champions League. Los dirigidos por Guardiola están a solo un triunfo de asegurar un triplete histórico. Recuerda que el partido inicia a las 2:00 p.m. (horario en Perú) y podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.





