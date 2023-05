El City lleva 58 partidos esta temporada, pero en la memoria de Haaland hay uno difícil de olvidar: el del Real Madrid en el Etihad. El noruego fue protagonista de una noche memorable para un conjunto inglés que pasó por encima de los blancos en la Champions para firmar un recital que dio la vuelta al mundo.

Tan buen recuerdo dejó la noche a Haaland que no dudó en volver a ver el partido para disfrutar del recital. Y el delantero no hizo más que confirmar las sensaciones que tuvo nada más acabar el partido y tras el 4-0 endosado al vigente campeón de Europa: “Cuando volví a ver la primera parte contra el Real Madrid, y es uno de los pocos partidos que he vuelto a ver... Creo que es la mejor que he visto en mi vida de un equipo de fútbol”.

Haaland confesó esta anécdota tras ser nombrado futbolista del año en Inglaterra. Después de recibir el galardón, también reconoció que la Premier es la mejor Liga del mundo y que nunca tuvo dudas de dónde estaba su futuro tras decidir dejar el Dortmund.

“Sabía que iba a rendir en la Premier y sabía que iba a jugar en el gran equipo que es el City. Es algo muy bueno, por supuesto, que la primera temporada venga y obtenga este premio. Es algo especial y realmente lo aprecio”, reconoció Haaland, que lleva 52 goles entre todas las competiciones.

“Es un honor ganar un premio tan increíblemente prestigioso. Gracias a todos los que votaron por mí. Obviamente, esto no hubiera sido posible sin el increíble apoyo que tengo de todos en el City”, apuntó el ariete.





¿Cuándo se juega la final de Champions League?

El partido más esperado por todos los aficionados del balompié internacional se disputará el sábado 10 de junio de 2023. El cotejo se jugará en el Estadio Olímpico Atatürk, es un estadio de Estambul (Turquía). Situado en el distrito occidental de İkitelli, es el recinto con mayor capacidad del país y está dedicado a Mustafa Kemal Atatürk, el fundador y primer presidente de la República de Turquía.

Como a lo largo de la Champions League 2022/23, el encuentro entre Inter vs. Manchester será transmitido por las señales de ESPN, Star Plus, Movistar Plus, beIN Sports y Fútbol Libre desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), para todos los países de América Latina.





