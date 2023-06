Manchester City lleva un par de años siendo el equipo que mejor juega al fútbol en el mundo. A pesar de que era la “máquina perfecta” para muchos especialistas, no podía ganar la UEFA Champions League. En 2021 y 2022 quizás fue el club que más lo merecía, pero no le alcanzó con eso. Pep Guardiola, consciente de sus errores, fichó en el verano pasado a una de las individualidades más fuertes del planeta. Y no falló: Erling Haaland terminó siendo un factor determinante en la primera ‘Orejona’ de los ‘citizens’.

Aunque no ha tenido un buen cierre de campaña (lleva cinco duelos sin anotar), el noruego marcó la impresionante cantidad de 52 goles esta temporada, 12 de ellos en la Liga de Campeones que le permitieron convertirse en el goleador del torneo. También quedó como ‘pichichi’ de la Premier League con 36 anotaciones, batiendo el récord histórico de más tantos en una liga inglesa de Alan Shearer (34).

El ‘Androide’ ha tenido una temporada debut de ensueño con el club de sus amores y, luego de ganar la Champions, se pronunció sobre su futuro. Pese a que tiene contrato hasta 2027, siempre hay rumores a su alrededor, especialmente por esa cláusula de desenganche en el 2024 que tiene a clubes como el Real Madrid muy pendientes. Pero él se ha encargado de definir qué sigue en su carrera.

Para Haaland, es importante continuar en el Manchester City la próxima temporada, especialmente bajo el mando de Pep Guardiola. “Tenemos una gran relación. El año que viene solo pienso en que puedo mejorar mucho. Al fin y al cabo solo tengo 22 años. Donde esté el mejor entrenador del mundo es un buen sitio para estar”, apuntó en BT Sport.

Además, señaló que si bien la ganar la Copa de Europa era uno de sus sueños, ahora tiene el objetivo de ganarla en más ocasiones. “Después de un par de días, cuando esto se asiente, querré ganar la Champions de nuevo, me conozco suficiente para saber que es en lo único que pensaré y que pienso lograr”, añadió.

Haaland ganó la Champions en su primera temporada con el Manchester City. (Foto: Getty)

¿Haaland puede ganar el Balón de Oro?

Es inevitable no pensar en Haaland como uno de los favoritos a ganar el próximo Balón de Oro. La fórmula de ganar la Champions y ser el mejor jugador del equipo ha servido a muchos futbolistas para alzarse con el galardón. Algo así le pasó a Karim Benzema en 2022, a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo durante un par de años y también a Kaká en 2007.

Hasta hace poco, había pocas dudas de que Leo era el primer favorito a ganar el Balón de Oro por su actuación en el Mundial de Qatar 2022; sin embargo, a nivel de clubes no ha tenido un buen rendimiento con el PSG. Con sus 52 goles en su temporada debut en el City, Haaland es el nuevo candidato para muchos seguidores del fútbol.

