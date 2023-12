Tras una serie de tres empates consecutivos y una sorpresiva derrota ante el Aston Villa, el Manchester City ha cedido el liderato de la Premier League y se encuentra ahora en el cuarto puesto de la clasificación, una posición inusual para los celestes. Este sábado, reciben al siempre competitivo Crystal Palace, justo antes de embarcarse en una nueva aventura al participar en el Mundial de Clubes en Arabia Saudí, una experiencia inédita en su historia.

El partido ante el Crystal Palace precede a un desafío aún mayor en el Mundial de Clubes, donde Urawa Red Diamonds, tras vencer al León mexicano, enfrentará al City en las semifinales del martes. Sin embargo, la participación de Erling Haaland, el máximo goleador del equipo con 19 goles en 21 partidos esta temporada, está en duda.

Haaland ha estado recibiendo tratamiento fuera del club y su presencia en los próximos compromisos no está asegurada. Pep Guardiola, en la rueda de prensa del viernes, señaló: “Llegó hoy, cuando los médicos lo vean sabremos su estado. Ojalá pueda viajar a Arabia Saudí después del partido del sábado. No creo que juegue contra el Palace, pero quizá me sorprenda”.

La ausencia de Haaland en los encuentros recientes del City en la Liga de Campeones ante Luton Town y Estrella Roja de Belgrado fue suplida con éxito por jugadores como Grealish, Bernardo, Oscar Bobb y Micah Hamilton. A pesar de la incertidumbre en torno a la lesión de Haaland, Guardiola mostró cautela y optimismo: “No tiene nada fracturado, solo es estrés. Día a día y semana a semana veremos cómo se siente. En el momento en el que ya no sienta dolor, jugará”.

El Manchester City busca recuperar el impulso en la Premier League y establecer una base sólida antes de afrontar los desafíos del Mundial de Clubes. La incertidumbre sobre Haaland agrega un elemento de suspense a la situación, pero Guardiola confía en la capacidad de su equipo para superar cualquier obstáculo y mantenerse en la contienda por los títulos.





Erling Haaland juega su segunda temporada en el Manchester City. (Foto: Getty Images)





¿Cómo empezó la carrera de Haaland y dónde ha jugado?





La carrera de Erling Haaland comenzó en su Noruega natal, donde jugó en las divisiones juveniles de los equipos Bryne FK y Bryne Fotballklubb. En 2016, a la edad de 16 años, se unió al equipo de reserva del Molde FK, un club noruego de la primera división.

En 2017, Haaland hizo su debut con el primer equipo del Molde FK, donde marcó cuatro goles en su primer partido. Durante su primera temporada con el primer equipo del Molde, Erling Braut anotó 4 goles en 20 partidos.

En diciembre de 2018, Haaland firmó un contrato con el Red Bull Salzburg de la liga austriaca de fútbol. Durante su temporada de debut con el club, anotó 16 goles en 14 partidos de la Champions League y ayudó a su equipo a ganar la liga austriaca.

En enero de 2020, Haaland se unió al Borussia Dortmund de la Bundesliga, donde rápidamente se convirtió en uno de los delanteros más temidos del planeta. Para el 2022-23, arregló con el Manchester City por una suma cercana a los 70 millones de euros.





