Arsenal vs. Manchester United se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido de la jornada 34 de la Premier League, este sábado 23 de abril del 2022 desde las 6:30 a.m. (horario peruano) en el estadio Emirates. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del juego por Depor, así como la transmisión por la señal de ESPN, así como de STAR Plus.

Los ‘Gunners’ y los ‘Red Devils’ se ven las caras en un compromiso en la pelea por ir a la Champions League. Solo van al torneo los cuatro primeros de la tabla. Hasta aquí, todo apretado: Tottenham es cuarto con 57, seguido por los ‘Cañoneros’ con 57 y los ‘Diablos Rojos’ con 54.

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Manchester United por Premier League?

Perú – 6:30 a.m.

Ecuador – 6:30 a.m.

Colombia – 6:30 a.m.

México – 6:30 a.m.

Chile – 7:30 a.m.

Venezuela – 7:30 a.m.

Bolivia – 7:30 a.m.

Paraguay – 7:30 a.m.

Argentina – 8:30 a.m.

Uruguay – 8:30 a.m.

Brasil – 8:30 a.m.

España – 1:30 p.m.

El equipo de Mikel Arteta llega al juego en casa motivado por vencer 2-4 a Chelsea en Stamford Bridge y cortó una racha de tres derrotas. Para esta contienda, Arsenal duda entre Alexandre Lacazette y Eddie Nketiah (doblete ante los ‘Blues’). Es duda el defensor Takehiro Tomiyasu.

En tanto, Manchester United fue goleado por 4-0 ante Liverpool en Anfield. Tras ello, el entrenador Ralf Rangnick espera la recuperación con los regresos de Cristiano Ronaldo, Raphael Varane y Scott McTominay. En tanto, Paul Pogba se pierde el choque y es duda Harry Maguire.

Arsenal vs. Manchester United: canal de transmisión

Para ver el partido entre Arsenal y Manchester United de la Premier League hay tres opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España puedes seguirlo a través de Movistar LaLiga. Si te encuentras en México y Centroamérica puedes verlo únicamente vía Sky Sports HD. Finalmente, en Sudamérica podrás seguir este partido del fútbol español vía ESPN.

¿Dónde ver el partido Arsenal vs. Manchester United por Premier League?

Para ver la transmisión online del partido entre Arsenal y Manchester United puedes hacerlo a través de dos señales. Si te encuentras en territorio español deberás seguir este partido vía Movistar Plus; de otro lado, si vives en Latinoamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de Star Plus.

Arsenal vs. Manchester United: posibles alineaciones del partido

Arsenal: Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Tavares, Xhaka, Elneny, Saka, Odegaard, Smith Rowe, Nketiah.

Manchester United: De Gea; Dalot, Maguire, Varane, Telles, McTominay, Matic, Fernandes, Elanga, Sancho, Cristiano Ronaldo.

¿Dónde juegan Arsenal vs. Manchester United por Premier League?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.