Desde , juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la cuarta jornada de la . ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. Eso sí, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no recomendamos ver los partidos ahí. El choque se disputará este domingo 13 de septiembre desde las 10:30 de la mañana en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina.

Manchester United vs. Manchester City. (Video: Manchester United)
Manchester United vs. Manchester City. (Video: Manchester United)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC