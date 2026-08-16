Cardiff se prepara para un estreno de temporada con dos protagonistas que llegan desde lugares muy distintos. Este domingo 16 de agosto, Arsenal FC y Manchester City se enfrentan por la final de la FA Community Shield 2026, el primer trofeo oficial de la campaña 2026-27. El duelo se disputará en el Principality Stadium de Cardiff, Gales, desde las 10:00 a.m. ET / 7:00 a.m. PT en Estados Unidos, equivalente a las 9:00 a.m. en Perú.

¿Quieres ver el partido Arsenal FC vs. Manchester City por tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público de Estados Unidos estará a cargo de ESPN, ESPN Deportes y ESPN Select, con alternativas para seguir el encuentro en inglés y español. ESPN también contempla la señal dentro de su aplicación y su plataforma de streaming.

Arsenal llega como campeón de la Premier League, después de poner fin a una espera de 22 años por el título, mientras que Manchester City conquistó la FA Cup y afronta una nueva etapa con Enzo Maresca en el banquillo. El Community Shield, aunque se disputa antes del inicio de la Premier League, será el primer examen competitivo para ambos proyectos.

Consulta dónde puedes ver el partido de Manchester City vs. Arsenal por la final de la Community Shield 2026, este domingo 16 de agosto, desde Wembley. (Foto: @arsenal / @mancity / Composición Depor)

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Arsenal FC vs. Manchester City por la Community Shield 2026?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV.

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

ESPN Deportes también puede verse en varios servicios de streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

Para esta final, ESPN confirmó que la cobertura en Estados Unidos estará disponible a través de ESPN Deportes, además de ESPN y ESPN Select. El partido está programado para las 10:00 a.m. ET / 7:00 a.m. PT del domingo 16 de agosto.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, Arsenal FC vs. Manchester City en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el Arsenal FC — Manchester City por la final de la Community Shield 2026 en inglés, ESPN Select es una de las opciones disponibles para hacerlo.

La plataforma de ESPN permite acceder a diferentes competiciones deportivas en directo desde dispositivos compatibles. Para esta final, ESPN incluye el encuentro entre Arsenal y Manchester City dentro de su oferta de transmisión para Estados Unidos.

El encuentro comenzará a las 10:00 a.m. ET / 7:00 a.m. PT, por lo que los aficionados estadounidenses tendrán que madrugar para seguir el primer gran pulso de la temporada inglesa.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

ESPN Select (Mensual) $12.99 ESPN Select (Anual) $129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

Combos de ESPN Select Precio Características ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) y ESPN+ (con anuncios) ESPN Select Bundle Premium $29.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) y ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) y ESPN+ (con anuncios)

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select en los Estados Unidos?

iPhones de Apple

iPads de Apple

Teléfonos Android

Tabletas Android

Tabletas Amazon Fire

Amazon Fire TV

Dispositivos Android TV

Apple TV

Chromecast

Televisión Cox Contour

Reproductor de streaming Contour

Televisores inteligentes LG

Estación de juegos

Roku

Televisores inteligentes Samsung Tizen

Xbox

Decodificador Xfinity Flex y X1 TV

Xumo TV y decodificador XiOne

La disponibilidad del partido Arsenal FC vs. Manchester City en ESPN y ESPN+ está confirmada dentro de la programación de ESPN para Estados Unidos.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Arsenal FC vs. Manchester City por la Community Shield 2026?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. En varios de estos mercados podrás disfrutar del partido entre Arsenal FC y Manchester City por la final de la Community Shield 2026.

Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

La distribución internacional del encuentro confirma ESPN y Disney+ Premium para mercados como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.

Revisa esta nota para que sepas qué canal transmite el Manchester City vs. Arsenal por la final de la Community Shield. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Arsenal FC vs. Manchester City por la Community Shield 2026?

ESPN 2 se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte del servicio streaming de Disney Plus.

Para esta final, la programación oficial de ESPN para Estados Unidos señala como señales principales ESPN, ESPN Deportes y ESPN+, por lo que el usuario estadounidense debe recurrir a esas opciones para seguir el partido.

Países ESPN 2 Streaming Argentina Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD) Disney Plus Chile DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91 HD) Disney Plus Colombia DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD) Disney Plus Ecuador DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD) Disney Plus Perú DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) Disney Plus Uruguay DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD) Disney Plus Venezuela Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503) Disney Plus Paraguay Personal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) Disney Plus Bolivia Entel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD) Disney Plus México Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Totalplay (558 HD) Disney Plus

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, Arsenal FC vs. Manchester City por la Community Shield 2026? Precios por país

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

Países Disney Plus Premium (Mensual) Disney Plus Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, quien reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Estándar de Disney Plus en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Premium de Disney Plus en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

Horario, TV y dónde ver en vivo el Arsenal FC — Manchester City por la Community Shield 2026

Fecha: domingo 16 de agosto de 2026

domingo 16 de agosto de 2026 Partido: Arsenal FC vs. Manchester City por la final de la Community Shield 2026

Arsenal FC vs. Manchester City por la final de la Community Shield 2026 Hora: 10:00 a.m. ET / 7:00 a.m. PT (USA); 9:00 a.m. (PER/COL/ECU); 11:00 a.m. (ARG/CHI)

10:00 a.m. ET / 7:00 a.m. PT (USA); 9:00 a.m. (PER/COL/ECU); 11:00 a.m. (ARG/CHI) Canal en Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes / ESPN Select

ESPN, ESPN Deportes / ESPN Select Streaming: ESPN App, ESPN Select / ESPN+ y opciones digitales de ESPN

ESPN App, ESPN Select / ESPN+ y opciones digitales de ESPN Estadio: Principality Stadium

Principality Stadium Ciudad: Cardiff, Gales