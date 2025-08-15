La Premier League (EPL), uno de los pilares de la programación que se emite por ESPN y el Plan Premium Disney+ en Sudamérica, inicia el nuevo acuerdo de renovación de derechos para las temporadas 2025-26, 2026-27 y 2027-28 en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, con exposición multiplataforma lineal y digital.
ESPN, líder en la transmisión de los principales eventos del fútbol europeo y los mejores campeonatos regionales sudamericanos, continúa así con los derechos exclusivos de transmisión de la Premier League en su ecosistema multimedia, junto con la amplia plataforma de streaming de Disney+.
Por lo tanto, hasta 2028, los 380 partidos de la Premier League estarán disponibles cada temporada enESPN y Plan Premium Disney+, con una selección de partidos que se emitirán por los canales lineales.
Premier League representa uno de los torneos más atractivos de la oferta de programación futbolística europea de ESPN y Plan Premium Disney+, que también poseen los derechos de la UEFA Champions League, UEFA Europa League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 y Bundesliga, entre otros torneos de relevancia en el Viejo Continente.