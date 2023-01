Liverpool vs. Chelsea se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Libre Fútbol TV, Star Plus y Sky Sports por la jornada 21 de la Premier League. El compromiso está pactado para este sábado 21 de enero desde las 7:30 a.m. (horario de Perú y Colombia) y se jugará en Anfield. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas y todas las incidencias en la web de Depor.

Liverpool llega a este partido ubicado en la novena casilla de la tabla de posiciones, acumulando 28 puntos tras 18 jornadas disputadas. En total, han sumado 8 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Estos números han hecho que el elenco dirigido por Jürgen Klopp esté muy relegado y no esté peleando por el título, algo a lo que nos tenía acostumbrado desde hace varias temporadas.

En la pasada fecha de la Premier League los ‘Reds’ no pudieron con el potente Brighton & Hove Albion y cayeron por 3-0 en condición de visitante. Aquel día los problemas defensivos fueron gravísimos y no lograron reponerse después de haber recibido tres goles de manera inesperada.

“Estamos mirando lo que hay fuera también, porque no somos tan cabezotas para pensar que vamos a estar con estos chicos hasta 2050. Si las soluciones estuvieran fuera y fueran posibles, los traeríamos para ayudar, pero ya tenemos una plantilla y solo estamos jugando por debajo de nuestras posibilidades”, dijo Klopp tras la derrota de su equipo, haciendo referencia a un posible fichaje más tras la llegada de Cody Gakpo.

“No puedo sentarme aquí y culpar a los jugadores cada vez. Es mi responsabilidad que ellos lo hagan bien. Tenemos opciones limitadas, pero son jugadores con contrato, solo ocurre que no están disponibles. Si todos estuvieran, la situación sería distinta”, acotó el exdirector técnico del Borussia Dortmund.

Liverpool vs. Chelsea: horarios y canales

Perú: 7:30 a.m. / ESPN y Star Plus

En la vereda de enfrente, Chelsea llega a este partido ubicado en la décima casilla de la tabla de posiciones, acumulando 28 puntos tras 19 jornadas disputadas. En total, han sumado 8 victorias, 4 empates y 7 derrotas. Estos números han hecho que el elenco dirigido por Graham Potter esté entre los más irregulares del campeonato inglés.

En la pasada fecha de la Premier League los ‘Blues’ evitaron otro papelón y derrotaron al Crystal Palace por la mínima diferencia. Aquel día gol de la salvación lo anotó el delantero alemán Kai Havertz, quien aprovechó un gran pase de Hakim Ziyech.

A pesar de que futbolísticamente no muestran una mejoría, el Chelsea todavía tiene chances de meterse en puestos de clasificación a torneos internacionales. Veremos si son capaces de robar puntos en Anfield, donde quizás pueda debitar su más reciente incorporación y por la que pagaron 100 millones de euros: Mykhaylo Mudryk.

Liverpool vs. Chelsea: posibles alineaciones

Liverpool: Allisson; Trent Alexander Arnold; Virgil Van Dijk; Ibrahima Konaté, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Thiago, Fabinho; Mohamed Salah, Cody Gakpo y Alex Oxlade Chamberlain. DT: Jürgen Klopp

Allisson; Trent Alexander Arnold; Virgil Van Dijk; Ibrahima Konaté, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Thiago, Fabinho; Mohamed Salah, Cody Gakpo y Alex Oxlade Chamberlain. DT: Jürgen Klopp Chelsea: Kepa; Trevoh Chalobah, Thiago Silva, Benoit Badiashile, Lewis Hall; Conor Gallagher; Jorghinho, Mateo Kovacic; Hakim Ziyech; Mykhaylo Mudryk Kai Havertz. DT: Graham Potter.

