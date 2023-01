En el Estadio Old Trafford, Manchester United y Charlton chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por los cuartos de final de la Carabao Cup en Inglaterra. El partido se jugará este martes 10 de enero y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN, ESPN 2 y Star Plus. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Regresa la Carabao Cup, con solo 8 equipos que apuntan hacia el título. El Manchester United llega a esta ronda tras eliminar al Burnley en la etapa anterior, mientras que Charlton hizo lo propio con Brighton.

Los ‘Diablos Rojos’, para este duelo, llegan con una racha de 6 triunfos consecutivos, anotando, por lo menos, dos goles en cinco de los mencionados, la mayoría de ellos hechos por Marcus Rashford.

En contraste, Charlton tiene dos victorias al hilo, encuentros que le pusieron fin a una seguidilla de partidos perdidos en la League One. En tanto, su rendimiento ha sido bajo cuando le tocó ser visitante.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Charlton?

México: 2:00 p. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 5:00 p. m.

España: 10:00 p. m.

Actualmente, Manchester United se encuentra dentro de los primeros lugares de la Premier League, pero lejos del líder, con 14 puntos de diferencia.

Por su parte, Charlton disputa la tercera división del sistema de ligas de fútbol de Inglaterra y se ubica a mitad de tabla, en el doceavo sitio, más cerca, en puntación, del último que del primero.

El Manchester United y Charlton se han enfrentado en 8 ocasiones, y en todas las disputas, los ‘Rojos’ han salido triunfantes. La última vez que se encontraron fue en 2007.

Manchester United vs. Charlton: canales de transmisión

El enfrentamiento entre el Manchester United vs. Charltonse se llevará a cabo en el Estadio Old Trafford y será transmitido por ESPN (México), ESPN2 (Sudamérica) y Star Plus (streaming).

Posibles alineaciones de Manchester United vs. Charlton

Manchester United : Butland; Wan Bissaka, Maguire, Lindelof, Malacia; Fred, Casemiro, Garnacho, Eriksen; Elanga y Martial.

: Butland; Wan Bissaka, Maguire, Lindelof, Malacia; Fred, Casemiro, Garnacho, Eriksen; Elanga y Martial. Charlton: McGillivray; Clare, Inniss, Ness, Sessegnon; Morgan, Dobson, Fraser, Rak-Sakyi; Leaburn y Blackett-Taylor.

Manchester United vs. Charlton: ¿dónde jugarán el partido?





