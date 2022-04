Manchester United vs. Chelsea se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por la fecha 37 de la Premier League, este jueves 28 de abril desde las 13:45 horas (hora peruana). Sigue el minuto a minuto y las incidencias del partido por Depor, así como la transmisión por la señal de ESPN y STAR Plus.

El Chelsea puede asegurar prácticamente una plaza en la Liga de Campeones 2022-2023 con su visita al Manchester United, lo que le permitiría vivir de manera más serena la recta final de su proceso de venta.

Actualmente es tercero en la clasificación de la Premier League con 65 puntos. Los ‘Blues’ tienen siete puntos de ventaja y un partido disputado menos que el Tottenham, que es el equipo que ocupa el quinto lugar y que por lo tanto es el primero fuera de la ‘zona Champions’.

Manchester United vs. Chelsea: horarios en el mundo

Para todos aquellos que se encuentren en España podrán seguir este partido desde las 20:45 horas. Si vives en Perú, Colombia o Ecuador puedes verlo a partir de las 13:45 horas. Si te encuentras en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay o Brasil podrás seguir la transmisión desde las 15:45 horas.

Una victoria del Chelsea en Old Trafford el jueves le permitiría ampliar a 10 puntos su margen sobre el quinto clasificado, a cinco jornadas para el final, lo que parecería una diferencia insalvable salvo un enorme cataclismo.

Cabe destacar que, tras el parón de los partidos de selecciones de marzo, el Chelsea tuvo un bache, perdiendo en casa ante Brentford (4-1), Real Madrid (3-1) y Arsenal (3-2), sufriendo tres reveses consecutivos en Stamford Bridge por primera vez en 29 años. Pese a ganar 3-2 en el Santiago Bernabéu, el Chelsea quedó eliminado en cuartos de final de la Liga de Campeones.

Canales de TV del Manchester United vs. Chelsea

Si quieres ver la transmisión del Manchester United vs. Chelsea desde Sudamérica puedes hacerlo vía ESPN2 y Star+, mientras que en México la señal habilitada es Blue to Go Video Everywhere. Además en España la señal oficial es Movistar+.

El entrenador del Manchester United, Ralf Ragnick podrá contar con varios jugadores nuevamente, dentro de ellos Raphaël Varane, Scott McTominay y Cristiano Ronaldo, que jugaron los 90 minutos ante Arsenal en el Emirates Stadium, sin embargo, tendrá las bajas de Fred, Harry Maguire y Jadon Sancho.

Manchester United vs. Chelsea: alineaciones probables

Manchester United: David De Gea; Diogo Dalot, Raphael Varane, Harry Maguire, Alex Telles; Fred, Scott McTominay; Jadon Sancho, Marcus Rashford, Paul Pogba; Cristiano Ronaldo.

Chelsea: Edouard Mendy; Cesar Azpilicueta, Thiago Silva, Antonio Rudiger; Reece James, Jorginho, N’Golo Kante, Marcos Alonso; Christian Pulisic, Kai Havertz, Mason Mount.

Manchester United vs. Chelsea: historial de partidos

28.11.21 - Premier League - Chelsea 1:1 Manchester United

28.02.21 - Premier League - Chelsea 0:0 Manchester United

24.10.20 - Premier League - Manchester United 0:0 Chelsea

19.07.20 - FA Cup - Manchester United 1:3 Chelsea

17.02.20 - Premier League - Chelsea 0:2 Manchester United





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.