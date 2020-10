Everton vs. Liverpool, que se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 17 de octubre en el marco de la fecha 5 de la Premier League. El partido, a disputarse en el estadio Goodison Park, se jugará desde las 6:30 de la mañana (hora peruana y colombiana), será transmitido LIVE AHORA GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN 2 y Sky Sports. Revisa aquí la mejor previa.

Tras la fecha FIFA, se disputará una nueva edición del derby de Merseyside, el cual enfrenta a los dos equipos más importantes y con mayor tradición de Liverpool. Para este encuentro, ambos escuadras llegan con distintas realidades, tras la última jornada de la Premier League.

Los ‘Toffees’ han sumado puntaje perfecto durante las primeras cuatro fechas, igualando su mejor inicio de campeonato después de 82 años. El equipo comandado por Carlo Ancelotti ha marcado 12 goles, teniendo como gran figura al colombiano James Rodríguez.

Por su parte, Liverpool visitará a su rival de toda la vida, después de sufrir unas de las más duras derrotas en la era Klopp, después de caer 7-2 ante Aston Villa. En dicho encuentro los ‘Villanoa’ desnudó muchas falencias del vigente campeón de la Premier League.

Everton vs. Liverpool: horarios y canales del derby de Merseyside

Perú: 6:30 / ESPN 2

6:30 / ESPN 2 México: 6:30

6:30 Colombia: 6:30 / ESPN 2

6:30 / ESPN 2 Uruguay: 8:30

8:30 Chile: 8:30 / ESPN 2

8:30 / ESPN 2 Argentina: 8:30

8:30 España: 13:30

Así llega el Everton

En la última jornada, Everton derrotó con autoridad al Brighton & Hove Albion Football por 4 a 2, con las destellantes actuaciones de los ‘cafeteros’ de Yerry Mina y James Rodríguez. Si presencia ante los ‘Reds’ está mas que garantizada. Ambos llegan después de una gran jornada con la Selección Colombiana en el arranque de las Eliminatorias Qatar 2022.

Una de las armas ofensivas será Calvert-Lewin, quien es uno de los máximo artilleros de la Premier League, lo cual le valió para ser llamado por Gareth Southgate a la Selección de Inglaterra para disputar la Nations League.

Ancelotti podrá contar con su mejor once, ya que no cuenta con jugadores suspendidos o lesionados. El director técnico italiano intentará lograr vencer al Liverpool, hecho que no ocurre desde el 2010.

Así llega el Liverpool

La principal baja que tendrá Liverpool será la del guardameta Alisson. Tal com ocurrió la última jornada ante Aston Villa, será el español Adrian quien se parará bajo los tres palos del arco de los ‘Reds’.

Klopp contará con el regreso del senegales Sadio Mané, que hizo mucha falta en el encuentro de la fecha pasada. Reemplazará en el once inicial al portugués Diogo Jota. Asimismo, el germano pondría por primera vez desde el pitazo inicial Thiago Alcantara.

Everton vs. Liverpool: posibles alineaciones

Everton: Pickford; Coleman, Yerry Mina, Keane, Digne; Doucouré, Allan, Gomes; James Rodríguez, Calvert-Lewin y Richarlison. DT: Carlo Ancelotti.

Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Fabinho, Van Dijk, Robertson; Thiago, Henderson, Wijnadlum; Salah, Firmino y Mané. DT: Jurgen Klopp.

