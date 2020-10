Como pasa habitualmente previo a un partido de Real Madrid, Zinedine Zidane respondió las interrogantes de la prensa. El francés fue claro para referirse a la situación de Luka Jovic, luego de las polémicas declaraciones de Borja Mayoral, que dieron a entender que ‘Zizou’ no quiere al serbio.

“Eso no es así. Jovic Es un jugador del Madrid. A Jovic le he pedido yo, hemos hablado con el club, luego cada uno puede opinar. Decir tonterías es complicado. No es así, pero no pasa nada”, aseguró este viernes Zidane, visiblemente incómodo por la aseveración.

Un día antes, en su presentación en AS Roma -a préstamo desde Real Madrid por dos temporadas-, Borja Mayoral sorprendió a los hinchas merengues, indicando que “Zidane quería que yo me quedase, yo le decía que tenía que salir para tener más oportunidades. Creo que el club escuchó a Zidane y por eso quería sacar a Jovic”.

Líder de la competencia doméstica, con un partido pendiente, Real Madrid recibirá este sábado a Cádiz en el Estadio Alfredo Di Stéfano, en el marco de la sexta jornada de LaLiga. El duelo está pactado para las 11:30 a.m. (hora peruana), con transmisión de DirecTV Sports.

“Un equipo muy disciplinado, que acaba de subir, y nos lo van a poner difícil. Sabemos que todos los equipos son muy complicados de jugar, también los que vienen de Segunda porque es una categoría muy competitiva. Van a intentarlo y lo sabemos. Y queremos hacer nosotros un buen partido”, advirtió Zidane sobre el siguiente desafío de Real Madrid.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO