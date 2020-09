James Rodríguez arrancará este domingo un nuevo desafío profesional. El futbolista colombiano se estrenará con la casaquilla del Everton, club que apostó por su fichaje, llegando a pagarle al Real Madrid cerca de 25 millones de euros por su pase.

En la previa del duelo ante el Tottenham por la fecha 1 de la Premier League, Dimitar Berbatov, exjugador del Manchester United, se deshizo en elogios hacia el futbolista de 29 años, quien volverá a estar bajo el mando de Carlo Ancelotti, DT responsable de su arribo al equipo de Liverpool.

“Tiene esa zurda mágica, una de las mejores de todos los tiempo, con la que puede marcar la diferencia cuando el equipo lo necesita. Viene de una liga diferente y espero que le resulte fácil adaptarse”, dijo el exjugador bulgaro a The Sun.

“La Premier League es exigente, pero cuando sabes que tienes la total confianza del entrenador, podrás jugar libremente. Creo que tiene los atributos para florecer en la liga, pero puede que le tome uno, dos, tres partidos acostumbrarse al ritmo. Voy a disfrutar como juega”, agregó.

Dimitar Berbatov compartió equipo con James Rodríguez en su paso por el Mónaco durante la temporada 2013-2014. Después de aquella campaña, el ‘Cafetero’ fue unas de las figuras de Brasil 2014 y logró llegar al Real Madrid.

Everton y Tottenham se enfrentarán este domingo a partir de las 10:30 am en el Tottenham Stadium. Según la prensa vinculada al equipo de los ‘Toffees’, todavía no se tiene claro el once que presentará Ancelotti y si el colombiano formará parte de este.