Para verlo una y otra vez. A través de las redes sociales, millones de usuarios hicieron viral un terrible ‘blooper’ que marcó la jornada de la liga de fútbol de Bélgica, donde el Mechelen y Oostende disputaban la fecha 5 del torneo. ¿Habías visto algo como esto antes? Estamos seguros de que las imágenes te sorprenderán. Terrible fallo, para no creer.

Se jugaba los 67 minutos del tiempo complementario entre el Mechelen y Oostende, cuando el volante belga Aster Vranckx se encontró con una pelota de cara al arco que solo debía empujar para firmar el 1-0 de los suyos. Si embargo, un mal control y pésima definición hicieron que su disparo termine fuera del arco de la visita. Simplemente increíble.

Tal y como se puede apreciar en las imágenes, todo empezó tras un centro en ataque del Mechelen, seguido por una serie de rebotes en el área que acabó con un rebote en el palo del Oostende. Segundos después, el esférico cayó en los pies de Vranckx, quien se enredó con el mismo dándole tiempo a la defensa de reponerse y desviar la jugada.

Oostende finalmente se impuso por la mínima ante el Mechelen en la liga de Bélgica. (Foto: Goal/Captura)

Sin duda, el fallo es para no creer y seguramente este se convertirá en uno de los ‘bloopers’ del año. Como si no fuera suficiente ya, Vranckx no solo se perdió la oportunidad de abrir el marcador a favor del Mechelen, sino que le costó también los tres puntos pues fue el Oostende el que se quedó con el triunfo sobre la hora.

Cumplidos los noventa reglamentarios, Oostende ganó por la mínima gracias a un tanto anotado por Jack Hendry a los 95 minutos. Con este resultado, Mechelen se ubica en la decimocuarta posición de la liga belga con 4 puntos, mientras que el Oostende salió de la zona de descenso y ahora marcha duodécimo con 5 unidades.

¿Te gustó el video? ¿Quisieras poder enterarte de más material como este todos los días? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más videos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas? No te pierdas lo último en tendencias en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Así fue el gol de Dembélé para el 1-0 en el Barcelona-Nastic. (Video: Barça TV)