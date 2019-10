¡Le 'pegaron' en el pie izquierdo, y se cogió el derecho! La imagen que desmiente la farsa de Origi [FOTO]

Una imagen dice más que mil palabras. El duelo entre el Manchester United y Liverpool fue, como se esperaba, uno de esos partidos en los que la polémica no podía estar ausente. Y es que apenas en la primera anotación del encuentro de parte de Marcus Rashford tras un grandísimo centro por la banda derecha de Daniel James, los jugadores y cuerpo técnico de los 'Reds' reclamaron una supuesta falta al inicio de la jugada.

La entrada fue contra el belga Divock Origi. Sí, el mismo que se vistió de héroe en aquella recordada eliminatoria contra el Barcelona en la pasada Champions League, esta vez quedó retratado luego de que una foto de la aparente falta contra su persona se hiciera viral en redes sociales. ¿Qué pasó? Pues resulta que al '27' lo golpearon en el pie izquierdo, y -tal y como se ve en la imagen- se terminó agarrando el pie derecho.

Así como lo lees. Origi trató de venderle la infracción al árbitro del United-Liverpool, pero este -ante la duda- esperó a que el VAR resolviera la disputa entre locales y visitantes. Finalmente, el videoarbitraje señaló que no hubo falta contra el belga, a lo que el juez optó por confiar en su decisión y validar el tanto de Rashford para alegría de todos los 'Red Devils' presentes en Old Trafford.

La imagen que desmiente la farsa de Divock Origi en el Manchester United-Liverpool. (Foto: Twitter) La imagen que desmiente la farsa de Divock Origi en el Manchester United-Liverpool. (Foto: Twitter)

Como se recordará, el Liverpool acudió este domingo a Old Trafford sin la tercera pata de su famoso tridente ofensivo, el egipcio Mohamed Salah, con un problema en el tobillo desde antes de la tregua internacional. Sí estuvieron Roberto Firmino y Sadio Mané, acompañados por el belga Divock Origi, que no aprovechó su oportunidad para ganarse un espacio en el once.



Los Reds, que contaban por triunfos sus ocho partidos anteriores, en una racha en la Premier League de 17 victorias consecutivas contando las de la temporada pasada, se toparon con una versión mejorada del United, hasta ahora decepcionante en el primer tramo de la temporada. En el único partido del domingo, Marcus Rashford adelantó a los locales y Adam Lallana, que entró en la segunda parte, igualó en el 85 para el campeón de Europa.



¿Qué dijo Jürgen Klopp sobre la 'falta'?

El partido, equilibrado, basculó en tres minutos. En el 34, Firmino remató sin pólvora un centro perfecto de Mané desde la derecha y en el 36 llegó el tanto de Rashford. Tras una contra conducida con potencia por Daniel James, el internacional inglés fintó ante el camerunés Joel Matip para ganarle la espalda y rematar a placer.



El gol fue validado por el VAR, al que el árbitro recurrió por una posible falta al inicio de la jugada. "Ellos marcaron un gol que muestra todos los problemas del VAR. El árbitro dejó seguir la jugada porque estoy seguro que pensó que había VAR. Para mí fue una falta clara", se quejó el DT alemán, Jürgen Klopp. "Hubo un claro contacto y Divock Origi va al suelo'' , insistió.



