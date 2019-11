Ciro Immobile vive un momento sublime en Lazio. El delantero italiano es la gran estrella de la Serie A con diez goles y tres asistencias en nueve partidos. El pasado fin de semana volvió a ser noticia, pero no necesariamente por sus anotaciones, sino por un curioso festejo que ya es viral en YouTube.

En el encuentro ante Atalanta, el delantero fue pieza clave. Anotó el primero del encuentro, pero el cuadro visitante logró darle vuelta al marcador. Se colocaron 2-1 adelante, Joaquín Correa puso el 3-2 y luego, a los 92, Immobile terminó dando la victoria a su equipo.

Crio Inmobile

El jugador deseaba festejar el tanto, y lleno de emoción, quiso quitarse la camiseta. No obstante, no logró de una vez, se enredó en la prenda y cayó bajo los carteles de publicidad. El video no se deja de compartir en YouTube.

Luego de accidentado festejo. el jugador recibió la tarjeta amarilla. Según las reglas de la FIFA, este tipo de celebración está prohibida, por lo que el árbitro del encuentro no dudó en amonestarlo.

Esta ha sido una de las imágenes más virales del fin de semana. No deja de ser compartido. En Twitter todos lo comentan, pero nadie habla de los goles, todos se burlan de la celebración.

