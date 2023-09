La temporada de traspasos cerró con un giro inesperado pero anticipado por muchos: Ansu Fati, la joven promesa del FC Barcelona, ha hecho su transición al Brighton. Se dio cuenta de que bajo la dirección de Xavi Hernández en LaLiga, sus oportunidades de ser un jugador titular serían limitadas. Ahora, respaldado plenamente por la escuadra inglesa y su entrenador italiano, Roberto De Zerbi, el jugador está ansioso por hacer su debut con su nuevo club.

En una entrevista con el sitio web del su flamante cuadro, el delantero de origen hispano-guineano, cedido por una temporada desde el Barça sin una opción de compra, dio a conocer las conversaciones que aclaran la razón principal por la que optó por unirse al conjunto de la Premier League, consigna Mundo Deportivo.

“Primero hablé con el entrenador Roberto y me dijo que tiene plena confianza en mí y me dijo lo que pensaba de mí. Para mí, ese fue un factor clave para venir aquí. Él fue la persona principal que me convenció de venir aquí con lo que dijo, cómo me ve como jugador y qué puedo mejorar. Creo que esa fue la clave”, manifestó el atacante.

En cuanto a sus metas para el periodo actual, Ansu se mostró audaz al expresar su deseo de tener un rendimiento destacado, comprometerse al máximo con la equipación e intentar alcanzar una plaza en la Liga de Campeones: “Quiero hacer una gran temporada, luchar por el equipo y si podemos clasificarnos para la Champions”.





Brighton: Ansu Fati tendrá bastante competencia

Ansu Fati aterrizó en el Brighton con grandes expectativas. Aunque presenció la victoria de su nuevo equipo sobre el Newcastle, la actuación de Ferguson, quien anotó un espectacular ‘hat trick’, ha generado preguntas sobre si Ansu tendrá la oportunidad de jugar regularmente en su posición natural como delantero.

Evan Ferguson, de tan solo 18 años, ha sorprendido a todos al marcar cuatro goles en los mismos partidos, lo que lo convierte en un valor importante para el Brighton. Esto plantea un dilema para el entrenador De Zerbi, quien debe encontrar una manera de encajar a ambos jugadores en el once titular.

¿Cuándo debutará Ansu Fati en Brighton?

Para la fecha 5 de la Premier, el sábado 16 de septiembre, hay una probabilidad de que Ansu Fati haga su debut, en Old Trafford, enfrentando al Manchester United vistiendo la camiseta del Brighton. El atacante llevará el número 31, el mismo con el que hizo su primera aparición en el representativo principal del Barcelona.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR