Lo tiene claro: José Mourinho respondió si irá al Newcastle United ante ola de rumores

Uno de los nombres que está en la nevera en el mercado de fichajes para la temporada 2019-20 es el de José Mourinho. Luego de ser despedido del Manchester United en diciembre de 2018 por malos resultados, el entrenador portugués tiene la clara idea que volverá al banquillo en los meses que viene. El Newcastle es uno de los clubes ingleses interesados en sus servicios.

Hasta hace unas semanas, José Mourinho habló y sostuvo en plena ola de rumores del Newcastle que "tenía claro a dónde iba a ir". Ahora que Rafael Benítez dejó de ser el entrenador de las 'Urracas' en la Premier League, el también ex Chelsea y Real Madrid declaró para The Coaches y tuvo palabras que, quizás, no gusten en el St. James's Park.

"Si alguien me ofrece un gran contrato por diez temporadas y el objetivo es pelear por el noveno o décimo puesto de la tabla, la verdad que no es para mí. Esa es mi naturaleza. Mi meta es pelear por algo y ganar", fue lo que apuntó Mourinho. Newcastle, en la campaña 2018-19, quedó en la 13 de la Premier.

Asimismo, se refirió respecto a lo que espera de su posible nuevo equipo. "Sé también qué es lo que no quiero. Soy muy cabezón en el sentido que tengo muchas ganas de ganar. Necesito un proyecto en el que sienta que voy a ganar", añadió.

José Mourinho también había sonado para convertirse en el nuevo director técnico de la Roma, pero finalmente el cuadro de la capital italiana confirmó que su estratega para la campaña que viene será Paulo Fonseca, quien llega del Shakhtar Donetsk.

