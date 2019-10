¡Agárrense todos! Arsene Wenger anunció que está listo para volver a los banquillos en 2020

Arsene Wenger , que acaba de cumplir 70 años, asegura estar listo para volver a tomar las riendas de un equipo de fútbol. El reinado del francés en el Arsenal concluyó en el verano de 2018, luego de 22 años en los que revolucionó a los 'Gunners' y levantó 17 títulos (incluidos 3 campeonatos ingleses y 7 Copas de Inglaterra).



Pero el alejamiento no ha menguado su pasión por el juego, afirma a la AFP, desvelando que ha recibido "proposiciones del mundo entero" desde su retirada.



"Hasta el momento he rechazado volver porque tuvimos problemas de salud en la familia", dijo en una entrevista acordada con ocasión de una visita a Tokio. "Las propuestas llegaron siempre en un momento en el que realmente no podía hacerlo o no quería".



Wenger entrenó al Nagoya Grampus japonés, en la J-League, antes de aterrizar en el Arsenal en 1996, y su nombre ha sonado para el puesto de entrenador de la selección nipona. ¿Estaría tentado (de regresar) en el futuro? "Puedo contemplarlo todo, me encantó estar en Japón. No descarto nada".



Arsene Wenger llegó a una final de Champions League con Arsenal. (Foto: Getty) Arsene Wenger llegó a una final de Champions League con Arsenal. (Foto: Getty)

En Tokio, participa como asesor para un proyecto de un nuevo estadio en la capital nipona, pero piensa volver a los banquillos a principios de año, mostrándose indeciso sobre su destino final.



"Echo de menos el contacto con la gente, estar en el mismo barco, compartir las mismas emociones, la victoria, la derrota", añade Wenger.



"Soporto bastante bien la presión, porque he hecho esto toda mi vida, así que lo echo de menos".



Pero sin duda hay un cargo que siempre le deja indiferente: el de seleccionador de Francia. "He rechazado esta proposición varias veces", asegura el alsaciano, que ha sonado recientemente para entrenar al Lyon.



"Prefiero el fútbol de clubes. Para mí una selección nacional es tiempo parcial: son diez partidos por año. Estoy acostumbrado a jugar 60, por lo que nunca me ha tentado realmente".

