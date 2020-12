Manchester City se suma a la carrera. El conjunto de Pep Guardiola no es ajeno a la situación de David Alaba, sabedores de la calidad del jugador que ya estuvo bajo las órdenes del técnico catalán en su etapa como entrenador del Bayern Munich, y tiene un ‘as’ bajo la mango para competir con el Real Madrid, el mejor posicionado hasta ahora en el mercado de fichajes.

Según informa ‘Sport Witness’, los ‘Citizens’ se habrían interesado en el futbolista de 28 años, entrando así en la pugna por adquirir los servicios del austriaco, al que Guardiola podría darle un nuevo rol en la plantilla.

Guardiola es un gran hincha del internacional austríaco, al que incluso estaría considerando hacerlo jugar en el centro del campo. Si bien tradicionalmente es lateral izquierdo, se sabe que el nacido en Viena favorece un puesto en el mediocampo y podría ser un factor decisivo.

Lo que exige Alaba

Alaba estaría pidiendo un salario de 15 millones de euros netos por temporada y, además, una prima de fichaje porque el club comprador se ahorra el traspaso: cifras actualmente imposibles para cualquier equipo en crisis financiera en tiempos de pandemia por COVID-19 y más ahora, que muchos están intentando reducir la masa salarial del primer equipo.

El Bayern dio luz verde

El jugador austriaco David Alaba ya es libre de negociar con cualquier club a partir del 1 de enero, según ha confirmado el propio presidente de la junta directiva del Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge.

“El Bayern hizo todo lo posible para llegar un acuerdo”, explicó Rummenigge en diálogo ‘Doppelpass’. “Mantuvimos muchas conversaciones, pero queríamos una respuesta por su parte hasta finales de octubre. No ocurrió y no sé si volveremos a retomar las negociaciones. Lo que quiero dejar claro es que nuestra oferta reflejó lo mucho que sentimos por él. Pero no la aceptó”, añadió. Todo se encuentra definido.





