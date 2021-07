El día que Everton anunció la llegada de Rafa Benítez como nuevo entrenador, James Rodríguez recordó los malos momentos que vivió con el DT español en el Real Madrid y pensó que su continuidad para la temporada 2021-22 entraría en riesgo. Efectivamente, el volante colombiano no se equivocó ya que su nombre no figura en los planes del flamante técnico del club de la Premier League. Así se lo ha hecho saber desde el primer día que sus caminos volvieron a juntarse.

Según información de ‘El Chiringuito’, Benítez y Rodríguez se reunieron en el inicio de la pretemporada. En dicho encuentro, el entrenador le comunicó al futbolista que no está en su plan de trabajo para el 2021-22, que mientras el español esté en el banquillo, James no tendrá oportunidad de jugar.

“Primer día de la pretemporada del Everton. Rafa Benítez, nuevo entrenador del club inglés, tiene una reunión con James Rodríguez, una reunión en la que le dice lo siguiente: ‘James, no cuento contigo, conmigo no vas a jugar’”, reveló el reconocido Edu Aguirre sobre el futuro del talentoso volante colombiano.

Siempre según la citada fuente, “James Rodríguez está decepcionado con el club y con el nuevo entrenador” por la decisión de descartarlo para la próxima temporada. Además, el colombiano cree “se están filtrando mensajes interesados para que tire la toalla y se marche” del Everton.

Así las cosas, el club de Liverpool se prepara la resolver la situación de James en el presente mercado de fichajes. Hasta el momento, el exjugador del Real Madrid, con contrato hasta mediados de 2022, ha sonado en el AC Milan y Sevilla. Sin embargo, a las oficinas de Goodison Park no han llegado ofertas concretas.

En su corta estancia en el Everton, James Rodríguez ha jugado 26 partidos en los que ha anotado 6 goles y repartido 8 asistencias. El futuro del volante nacido en Cúcuta es toda una incógnita.





