Es cierto, a la Premier League aún le quedan un par de meses de competencia, pero el Manchester United ya piensa en la siguiente temporada. En el club inglés evalúan qué jugadores fichar para empoderar la plantilla, aunque primero van a ocuparse de las salidas. Según ‘Mirror’, la institución mancuniana ha empezado por el arco: David de Gea y tres porteros más no seguirán en la campaña 2021-22. No importa lo que se tenga que pagar en indemnizaciones, en Old Trafford los quieren fuera al costo que sea.

La citada fuente explica que todo pasa por un plan de ahorro que ha empezado a ejecutar el Manchester United. David de Gea, Sergio Romero, Lee Grant, Joel Pereira y Dean Henderson le cuestan al ‘Red Devil’ la friolenta suma de 670.000 euros por semana. La idea es recortar drásticamente los gastos en el arco.

Los cuatro primeros porteros mencionados estarían en la lista negra del Manchester United para la siguiente temporada. Entre estos nombres, no hay duda que De Gea es el que más cuesta. El exportero del Atlético de Madrid se embolsa 412.000 euros cada semana y su rendimiento no es el soñado.

Es por esa razón que el Manchester United quiere deshacerse del portero español a pesar de que le quedan dos años de contrato por delante y varios millones de euros por cobrar. Si el club de Old Trafford decide despedirlo, deberá pagar una indemnización que se acerque a los 20 millones que percibe por temporada.

Siempre según la citada fuente, Ole Gunnar Solskjaer tiene asumida la salida de De Gea a final de temporada y ya se ha decidido por su reemplazante: Dean Henderson. El técnico noruego cree que la solución está en casa y va a confiarle la portería tras su gran papel como cedido en el Sheffield United.

En el pasado mercado de verano, Henderson selló un contrato de cinco años por valor de 117.000 euros a la semana. Para el Manchester United significará un gran ahorro y el hecho de contar con una cara nueva en el arco.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Show Player