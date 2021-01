Puso la firma. Manchester United hizo oficial el fichaje de Amad Diallo, jugador de Costa de Marfil con pasado reciente en Atalanta de Italia y que será una de las nuevas opciones importantes en ataque que tendrá la escuadra de Solksjaer.

“Nuestros cazatalentos conocían desde hacía mucho tiempo el talento del extremo y habían seguido su desarrollo durante varios años. De hecho, estaban tan impresionados con la habilidad, el ritmo y la mentalidad de Diallo, que asegurar sus servicios se convirtió en un objetivo”, sostuvo el comunicado de los ‘Diablos Rojos’.

Manchester United le había puesto la mira a Amad Diallo hace algunos meses, pero esperaron hasta que cumpla los 18 años para poder cerrar el acuerdo completo con la escuadra que milita en la Serie A, donde fue comparado con Lionel Messi por el ‘Papu’ Gómez.

“Estoy muy emocionado de traer a Amad Diallo a Manchester United. Ha demostrado sus cualidades varias veces, pero tiene que aprender que jugar en Inglaterra es un tipo de fútbol diferente, así que le daremos tiempo para desarrollarse”, sostuvo Ole Gunnar Solskjaer tras el anuncio.

Manchester United fichó a Amad Diallo.

Unos llegan y otros se van del Manchester United

No hay tranquilidad en Manchester United. La campaña de los ingleses en la Premier League no es motivo suficiente para que todo el plantel se sienta tranquilo. Incluso, dentro de la institución se barajan nombres para que no continúen más en el equipo por bajo rendimiento.

Según los medios ingleses, Sergio Romero, Phil Jones, Marcos Rojo, Jesse Lingard, Daniel James y Brandon Williams son los que integrarían la lista de futbolistas con los que Solksjaer no piensa contar más en el elenco rojo.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR